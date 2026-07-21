Merz spricht mit CDU/CSU-Landesgruppen über Spahn-Nachfolge

- von Andreas Rinke ⁠und Jörn Poltz

Berlin, 21. Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit führenden Vertretern aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über eine Nachfolge des zurückgetretenen Fraktionschefs Jens Spahn beraten. Er habe am Morgen mit den Landesgruppenvorsitzenden eine ausführliche Videokonferenz abgehalten, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin. "Wir hören also in die Fraktion hinein, was auch deren Anforderungen und Wünsche sind, und insofern werden wir uns damit auch noch etwas Zeit lassen, aber wir werden einen gemeinsamen Vorschlag machen", betonte Merz.

Er werde zusammen mit CSU-Chef ‌Markus Söder der Fraktion "zeitnah" einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Söder wiederum betonte in München, dass beide Parteichefs laut Geschäftsordnung der Fraktion das gemeinsame Vorschlagsrecht hätten - und deutete die Verbindung mit anderen Personalien an. "Und das gilt ähnlich bei Fraktionsvorsitzenden wie für andere hochgestellte Ämter, die im Herbst erfolgen", fügte Söder ⁠hinzu. Dann muss etwa ⁠auch über die nächste Bundespräsidentin entschieden werden. Eine Präferenz ließ der CSU-Chef nicht erkennen.

Dass Merz am Dienstag mit den Fraktionsvertretern sprach, zeigt, wie heikel die Entscheidung über den Fraktionschef ist, der eine der mächtigsten Figuren in der schwarz-roten Koalition ist. Merz und Söder können sich nicht erlauben, einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorzuschlagen, der oder die dann nicht von der Fraktion gewählt würde. In der Fraktion hieß es dazu am Dienstag, dass man zudem keine Person wolle, die zwar das Vertrauen der Parteichefs habe, aber nur Erfüllungsgehilfe der Regierung sein solle. Zudem beklagten einige CDU-Landesverbände schon bei der Regierungsbildung, dass ‌es ein Übergewicht an Posten für CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen gebe. Eine Kabinettsumbildung könnte dies korrigieren.

"KLEINE" ‌ODER "GROSSE" LÖSUNG?

Die Unionsfraktion soll am Mittwoch kommender Woche auf einer Sondersitzung über die Spahn-Nachfolge entscheiden. Spahn war nach massiver Kritik an seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA am Samstag zurückgetreten. Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, in den USA aber erlaubt. Spahn, der zu den mächtigsten Akteuren in der schwarz-roten Koalition gehörte, waren ⁠in der CDU eine sehr späte Kommunikation und Doppelmoral vorgeworfen worden. Er war in der Vergangenheit für ein Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland eingetreten, hatte ‌für seinen Kinderwunsch nun selbst aber diesen Weg über die USA gewählt. Am ⁠Samstag trat er auch auf Druck von Merz zurück.

Dies löste die Nachfolgefrage aus, für die nach Angaben aus Unionskreisen eine "kleine" und eine "große" Lösung im Gespräch sind. Bei der "kleinen" Lösung würde eine Nachbesetzung aus der Fraktion kommen. Bei der "großen" Lösung würde ein Kabinettsmitglied an die Fraktionsspitze rücken und müsste dann selbst einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin bekommen. Neben Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) und Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ist etwa auch ‌Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) im Gespräch.

Dobrindt selbst wollte sich auf Nachfrage nicht äußern. "Ich will zu ⁠diesen Personalspekulationen einfach keinen Beitrag leisten", sagte der CSU-Politiker. Er ⁠setze auf ein geordnetes Verfahren. "Es gibt ein Datum, das ist der Mittwoch nächster Woche. ... Bis dahin werden die Gespräche geführt über die Aufstellung, so wie es der Bundeskanzler am Sonntag auch deutlich gemacht hat", fügte Dobrindt hinzu. "Alles, was hier an Hinweisen in irgendeine Richtung gehen würde, würde wahrscheinlich nur falsche Spuren ermöglichen." Es werde eine Absprache von Merz und Söder "mit der Fraktion und weiteren Kollegen" geben.

Auch Außenminister Johann Wadephul wich auf seiner Afrika-Reise aus. "Ich weiß die Geschicke der CDU/CSU-Fraktion bei allen Verantwortlichen in allerbesten Händen und deswegen glaube ich, ist es genau das Richtige, was ich hier mache", sagte der CDU-Politiker in Mauretanien. Er mache seine Arbeit als Außenminister "und andere sorgen dafür, dass die Nachfolgefrage der in der Tat sehr wichtigen Position an der Spitze der CDU/CSU-Fraktion gut vorbereitet wird".

Der Kanzler ließ offen, ob er dafür sei, dass Spahn sein Bundestagsmandat behalte. "Ich weiß nicht, was ⁠er selbst vorhat. Wenn er darüber gerne sprechen will, tue ich das selbstverständlich", sagte Merz. "Aber ich werde ihm keine Ratschläge geben. Ich werde sie sicher auch nicht öffentlich geben."

(Bericht: Andreas Rinke, Jörn Poltz; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)