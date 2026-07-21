Merz: Wir hören in die Fraktion hinein

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BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legt sich noch nicht auf einen genauen Zeitpunkt für die Verkündung des Vorschlags für die Nachfolge von Unionsfraktionschef Jens Spahn fest. Bei einer Pressekonferenz mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Berlin verwies er darauf, dass die Wahl für den 29. Juli geplant sei und er mit Söder verabredet sei, "zeitnah" einen Vorschlag zu machen. Später sagte er aber auch: "Wir werden uns damit auch noch etwas Zeit lassen."

Es würden derzeit noch Gespräche mit der Fraktion stattfinden. Heute habe es eine Videokonferenz mit den Landesgruppenchefs gegeben. "Wir hören also in die Fraktion hinein, was deren Anforderungen und Wünsche sind."

Spahn war am Samstag nach heftiger innerparteilicher Kritik daran, dass er sich mit seinem Ehemann für eine Leihmutterschaft entschieden hat, zurückgetreten. Am Montag hatte Merz in Absprache mit Söder verkündet, dass die Fraktion am 29. Juli über die Nachfolge entscheiden werde. Merz und Söder haben das Vorschlagsrecht./mfi/DP/nas

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