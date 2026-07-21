Was bewegt die Aktie?

Micron steht charttechnisch an einem wichtigen Level. Der Kurs fiel bis in den Bereich um 80 Dollar. Dieses Niveau galt als Worst-Case-Szenario für die Korrektur. Nach dem Fehlbruch unter die letzten Tiefs steigt die Chance, dass die Tiefs bereits ausgebildet sind.

Belastet wurde der gesamte Speicherbereich durch Aussagen von SK Hynix. Der Chairman bezeichnete die aktuellen Speicherpreise als abnormal hoch und verwies darauf, dass hohe Preise zusätzliche Wettbewerber und Kapazitäten anziehen können. Das sorgte für Druck bei Speicher- und Halbleiteraktien.

Der Gegenpunkt bleibt stark. Neue große Sprachmodelle wie Kimi K3 arbeiten mit deutlich mehr aktiven und gesamten Parametern als frühere Modelle. Je größer diese Modelle werden, desto mehr Speicherkapazität brauchen sie. Günstigere oder offene KI-Modelle senken deshalb nicht zwingend die Nachfrage nach Speicherchips. Sie können sie sogar erhöhen.

Charttechnik

Der Kursrückgang von mehr als 35 Prozent wirkt stark überzogen. Nach dem Fehlbruch unter die letzten Tiefs kann Micron relativ schnell wieder Richtung 100 Dollar und darüber laufen.

Martins Einschätzung

Micron bleibt eine der interessantesten Speicheraktien. Die Nachfrage dürfte weiter steigen, auch wenn die Preisdynamik nicht im gleichen Tempo anhält. Vor 2028 zeichnet sich keine klare Verbesserung der Angebots-Nachfrage-Lage ab. Das stützt die Preissetzungsmacht.