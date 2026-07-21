Ministerin Reiche muss in Sommerpause operiert werden

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Keine politischen Außentermine

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche fällt in den kommenden Wochen aus gesundheitlichen Gründen teilweise aus. «Katherina Reiche wird sich in der Sommerpause mindestens einem notwendigen medizinischen Eingriff unterziehen», teilte eine Sprecherin der CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Eigentlich habe die Ministerin dies für die Osterzeit geplant. Sie habe dies allerdings wegen der intensiven Regierungsarbeit verschoben. Reiche werde sich anschließend eine Zeit lang erholen müssen und deswegen während der parlamentarischen Sommerpause keine politischen Außentermine wahrnehmen, hieß es weiter. Sie werde aber weitgehend erreichbar sein.

Einzelheiten nannte die Sprecherin nicht. Die parlamentarische Sommerpause dauert bis Anfang September. Die 53 Jahre alte Reiche ist seit Mai 2025 im Amt. Sie plant grundlegende Reformen in der Energiepolitik, um Kosten zu senken. Entsprechende Vorhaben könnten Ende Juli vom Kabinett auf den Weg gebracht werden.

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