Nach dem Rücksetzer: Große Chance fürs zweite Halbjahr 2026?

Gold, Silber und Minenaktien stehen nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate wieder besonders im Fokus. Während Gold und Silber zuletzt korrigiert haben, bleibt die fundamentale Lage im Edelmetall-Sektor spannend – vor allem bei Silber, wo der Markt weiter von einem strukturellen Defizit geprägt ist.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf die wichtigsten Treiber für Gold, Silber und ausgewählte Minenaktien im zweiten Halbjahr 2026. Dabei geht es unter anderem um ETF-Flows, Stimmung, Free Cashflows, Bewertungsunterschiede und die Frage, warum viele Produzenten der Entwicklung der Edelmetalle zuletzt hinterhergelaufen sind.

Im Fokus stehen unter anderem Wheaton Precious Metals, Freeport-McMoRan, First Majestic Silver, Pan American Silver, Newmont und Barrick Mining. Außerdem vergleicht Nico klassische Minenunternehmen mit dem margenstarken Streaming-Modell.

Welche Aktie bietet aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger?

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