Neocloud-Aktie

Nebius: Warum Nvidia die Aktie wieder spannend macht

onvista · Uhr

Nebius legt heute deutlich zu. Neue Hinweise auf Nvidia-Warrants und starke Umsatzszenarien geben der Neocloud-Aktie wieder Fantasie.

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Was bewegt die Aktie?

Nebius profitiert von der besseren Stimmung im Neocloud-Segment. Iren legte nach neuen langlaufenden Verträgen um mehr als 20 Prozent zu. Diese Bewegung half auch Nebius, obwohl die Aktie im Tagesverlauf zunächst einen Teil der Gewinne wieder abgab.

In der Nachtsession rückte Nvidia stärker in den Fokus. Neben einer direkten Investition von zwei Milliarden Dollar in rund 1,2 Millionen Nebius-Aktien sollen zusätzliche Kaufwarrants auf weitere 21 Millionen Aktien bestehen. Das wäre ein Vielfaches der direkten Position und würde Nvidia enger an den Erfolg von Nebius binden.

Die Investitionspläne bleiben groß. Nebius will rund 25 Milliarden Dollar investieren. Das belastet kurzfristig die Stimmung, passt aber zu den hohen Umsatzerwartungen einiger Analysten. Wolfe erwartet für 2026 rund drei Milliarden Dollar Umsatz, für 2027 zehn Milliarden Dollar und bis 2030 etwa 33 Milliarden Dollar.

Charttechnik

Die Aktie fiel innerhalb von 18 Handelstagen um rund 45 Prozent. Solche Rücksetzer können überziehen. Wichtige Marken liegen um 140 Dollar, wo alte Tiefs und der gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Tage stützen.

Gelingt die Stabilisierung, kann der Kurs wieder Richtung 200 Dollar laufen. Dafür braucht Nebius aber Anschlusskäufe nach dem vorbörslichen Anstieg.

Martins Einschätzung

Nebius bleibt eine der interessantesten Neocloud-Aktien. Gewinne fehlen noch, doch die Umsatzpfade und die engere Nvidia-Verbindung rechtfertigen einen hohen Chancenansatz. Die Aktie bleibt volatil, aber die Story wirkt intakt.

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