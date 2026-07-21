London, ⁠20. Jul (Reuters) - Großbritanniens neuer Premierminister Andy Burnham hat am Montag bei der Bildung seines Kabinetts ‌Schlüsselressorts neu besetzt und dabei mit Vertrauten seines Vorgängers Keir Starmer ⁠gebrochen. ⁠Neuer Finanzminister wird der 66-jährige John Healey. Der frühere Verteidigungsminister war im vergangenen Monat aus Protest gegen Starmers Kurs ‌zurückgetreten, da er der ‌Regierung mangelnde Investitionen in die Streitkräfte vorgeworfen hatte. Er folgt ⁠auf Rachel Reeves, die als loyale ‌Unterstützerin des Ex-Premiers ⁠das Kabinett verlässt. Zum neuen Außenminister ernannte Burnham den bisherigen Minister für Energiesicherheit und ‌früheren ⁠Labour-Chef Ed Miliband. Dieser ⁠hatte in Parteikreisen als Favorit für das Finanzressort gegolten.

(Bericht von Elizabeth Piper, Andrew MacAskill und Alistair SmoutBearbeitet von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)