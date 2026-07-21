Neuer britischer Premier ernennt Healey zum Finanzminister und Miliband zum Außenminister
London, 20. Jul (Reuters) - Großbritanniens neuer Premierminister Andy Burnham hat am Montag bei der Bildung seines Kabinetts Schlüsselressorts neu besetzt und dabei mit Vertrauten seines Vorgängers Keir Starmer gebrochen. Neuer Finanzminister wird der 66-jährige John Healey. Der frühere Verteidigungsminister war im vergangenen Monat aus Protest gegen Starmers Kurs zurückgetreten, da er der Regierung mangelnde Investitionen in die Streitkräfte vorgeworfen hatte. Er folgt auf Rachel Reeves, die als loyale Unterstützerin des Ex-Premiers das Kabinett verlässt. Zum neuen Außenminister ernannte Burnham den bisherigen Minister für Energiesicherheit und früheren Labour-Chef Ed Miliband. Dieser hatte in Parteikreisen als Favorit für das Finanzressort gegolten.
(Bericht von Elizabeth Piper, Andrew MacAskill und Alistair SmoutBearbeitet von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)