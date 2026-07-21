Neuer Premier Burnham will Stromrechnung der Briten drücken

- von Elizabeth Piper ⁠und Kate Holton

London, 21. Jul (Reuters) - Der neue britische Premierminister Andy Burnham will die Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen von Privathaushalten streichen. Die Maßnahme solle am 1. Oktober in Kraft treten, teilte die Regierung am Dienstag mit. Finanziert werde sie im laufenden Haushaltsjahr durch den Verzicht auf das 1,8 Milliarden Pfund teure Programm für digitale Personalausweise für alle Arbeitnehmer. Das Büro des Premierministers hatte zuletzt bereits angekündigt, der Stopp dieses Vorhabens werde eine der ersten Amtshandlungen Burnhams sein. ‌Mit ihm sollten alle Arbeitnehmer ein digitales Ausweisdokument erhalten, um die illegale Einwanderung zu bekämpfen. Ein überparteilicher Parlamentsausschuss hatte den Plan aber als "Fiasko" bezeichnet.

Die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Stromrechnungen überfordern viele Haushalte, haben Empörung ausgelöst und die politische Instabilität auf der Insel ⁠befeuert. Die durchschnittliche Rechnung ⁠summiert sich mittlerweile auf 1862 Pfund im Jahr, umgerechnet 2191 Euro. Die geplante Entlastung davon dürfte rund 45 Pfund ausmachen. "Wir ergreifen unverzüglich Maßnahmen, um die Steuern auf Energiekosten zu senken, den Menschen mehr Geld in den Taschen zu lassen und ihnen wieder Hoffnung zu geben", wurde Burnham in einer Stellungnahme zitiert.

Die britischen Energiepreise liegen im Vergleich zu der Zeit vor der Energiekrise 2022, als Russland die Ukraine angriff, teilweise noch immer um bis zu 60 Prozent höher. In den vergangenen Monaten sorgte der Iran-Krieg wieder für Anstiege. Ein Bündnis gegen Energiearmut, hinter dem unter ‌anderem Wohlfahrts- und Verbraucherverbände stehen, teilte mit, die Pläne der Regierung seien zu begrüßen. Sie ‌würden aber bei Weitem nicht ausreichen. Die privaten Schulden wegen der Stromrechnungen lägen auf Rekordniveau.

Burnham wird seit seiner Politik als Bürgermeister in Manchester auch als "König des Nordens" bezeichnet. In Umfragen ist er der beliebteste Politiker der großen Parteien und hat in seiner Labour-Partei einen überwältigenden Rückhalt. Burnham will auch einen Preisdeckel für ⁠Bustickets prüfen. So war er bereits in Manchester vorgegangen. "Das wird nicht alle Probleme lösen und auch nicht den gesamten Druck nehmen", sagte Burnham zu ‌Journalisten. "Aber es zeigt einfach, in welche Richtung es geht."

INVESTOREN AN DER BÖRSE ⁠SIND NERVÖS

Am Kapitalmarkt schauen Investoren derzeit vor allem darauf, wie die Regierung die Entlastungen finanzieren will. Aus dem Umfeld des bisherigen Premierministers Keir Starmer hieß es, die Pläne für ein digitales Ausweisdokument seien noch nicht mit Geldern hinterlegt gewesen. Damit könnte die angedachte Finanzierung ins Leere laufen. Burnham hatte am Montag, als er zum neuen Premier ernannt wurde, Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen. Zudem hat ‌er angekündigt, innerhalb der geltenden Fiskalregeln jede Form von Flexibilität nutzen zu wollen. ⁠Die Finanzierungskosten für 30-jährige Staatsanleihen waren deswegen am Montag ⁠auf ein Zwei-Monats-Hoch geklettert.

Dass die Kosten bei der Aufnahme neuer Schulden nicht aus dem Ruder laufen, wird die Aufgabe des neuen Finanzministers John Healey sein. Der 66-Jährige wurde am Montagabend überraschend für den wichtigen Posten ausgewählt. Healey war aus Protest gegen den Kurs von Starmer als Verteidigungsminister zurückgetreten. Als Finanzminister folgt er auf Rachel Reeves, die als loyale Unterstützerin Starmers das Kabinett verlässt. Zum neuen Außenminister ernannte Burnham den bisherigen Minister für Energiesicherheit und früheren Labour-Chef Ed Miliband. Dieser hatte in Parteikreisen als Favorit für das Finanzressort gegolten.

Healey hatte im Juni als Verteidigungsminister gesagt, das Finanzministerium sei nicht willens, ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, um Großbritanniens Sicherheit zu gewährleisten. Insofern rechnen Börsianer nun mit einem neuen Wind im Finanzministerium und höheren Verteidigungsausgaben. An der Londoner Börse waren Aktien von Rüstungsunternehmen am Dienstag stark gefragt. So legten ⁠die Papiere von Babcock International um 6,7 Prozent zu, die von Qinetiq erhöhten sich um 3,3, die von BAE Systems um 3,1 Prozent.

(Mitarbeit von Sophie Kiderlin, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)