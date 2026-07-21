Nicaraguas Präsident Ortega will Wahlen abschaffen

20. Jul (Reuters) - ⁠In Nicaragua soll es nach dem Willen von Präsident Daniel Ortega keine Wahlen mehr geben. Damit schließt das seit fast zwei Jahrzehnten ununterbrochen regierende Staatsoberhaupt eine Abwahl im kommenden Jahr aus. Zugleich zementiert er seine Herrschaft, die er gemeinsam mit seiner ‌Ehefrau Rosario Murillo ausübt. "Es wird hier keine Wahlen mehr geben, mit denen sie versuchen könnten, die Regierung und die Macht an sich zu reißen", sagte ⁠Ortega am ⁠Sonntagabend in einer Rede zum Gedenken der sandinistischen Revolution und des Sturzes von Diktator Anastasio Somoza im Jahr 1979. Der Schritt werde der Opposition jeden Weg versperren, fügte der 80-Jährige hinzu. Einzelheiten zur Umsetzung seines Vorhabens nannte er nicht.

"Die Zeiten, in denen von den Yankees und den Somocistas unterstützte Parteien an ‌die Macht zurückkehren, sind vorbei - nie wieder", sagte ‌Ortega bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit zwei Monaten. Er spielte damit auf die USA und die Anhänger Somozas an. Am Sturz Somozas, der mit äußerster Härte geherrscht und ⁠sich bereichert hatte, hatte Ortega seinerzeit als Revolutionär mitgewirkt.

Ortega regiert seit 2007 ununterbrochen, ‌nachdem er bereits in den 1980er Jahren ⁠eine Amtszeit als Präsident absolviert hatte. Im vergangenen Jahr hatte er seine Macht durch eine Reihe von Verfassungsreformen weiter gefestigt. Unter anderem ernannte er seine Frau zur Ko-Präsidentin und verlängerte die Amtszeit des Präsidenten auf ‌sechs Jahre.

Die letzte Wahl in Nicaragua ⁠im Jahr 2021 wurde international scharf ⁠kritisiert. Ortega hatte im Vorfeld zahlreiche Oppositionelle und Wirtschaftsführer festnehmen und abweichende Meinungen unter Strafe stellen lassen. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wirft der Regierung in Managua vor, das mittelamerikanische Land "in einen autoritären Staat" verwandelt zu haben und systematisch die Menschenrechte zu verletzen. Nicaragua steckt seit April 2018 in einer schweren politischen Krise. Damals reagierte Ortega auf Proteste gegen seine Regierung mit einem gewaltsamen Vorgehen, bei dem mehr als 300 Menschen getötet wurden.

(Bericht von: Raul ⁠Cortes, Gabriela Selser; bearbeitet von Sabine EhrhardtRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)