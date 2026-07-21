Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

21.07.2026 / 10:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG

     Unternehmen:               Berentzen-Gruppe AG
     ISIN:                      DE0005201602

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.07.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

H1-Zahlen bestätigen schwache Marktdynamik - Deutliche Guidance-Anpassung
erfordert Kurszielreduktion

Die Berentzen-Gruppe hat am 17.07. vorläufige Geschäftszahlen für H1/2026
vorgelegt. Nach dem verhaltenen Jahresauftakt setzte sich die ausgeprägte
Konsum- und Marktschwäche im Inland auch im Q2 fort. Dies führte zu einem
deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang sowie einer deutlichen Anpassung der
Jahresprognose für 2026. Das Management begründet diese Entwicklung
unverändert mit der anhaltenden Konsumzurückhaltung und den herausfordernden
Rahmenbedingungen im deutschen Hauptmarkt.

[Tabelle]

Ergebnisentwicklung in Q2 weiterhin belastet: Isoliert betrachtet sanken die
Umsatzerlöse im Q2 auf 35,8 Mio. EUR (Q2/2025: 40,9 Mio. EUR). Das operative
Ergebnis (EBIT) verbesserte sich zwar im Vergleich zum Auftaktquartal (Q1:
0,2 Mio. EUR) leicht auf 0,4 Mio. EUR, blieb jedoch deutlich unter dem
Vorjahresniveau (Q2/2025: 2,0 Mio. EUR).

Ausblick: Infolge der schwachen H1-Entwicklung hat der Vorstand die Prognose
für das Gesamtjahr 2026 gesenkt. Erwartet wird nun ein Konzernumsatz
zwischen 151,0 und 156,0 Mio. EUR (bisher: 163,0 bis 173,0 Mio. EUR). Das
Konzern-EBITDA wird in einer Spanne von 12,4 bis 13,9 Mio. EUR gesehen,
während das Konzern-EBIT deutlich auf eine Bandbreite von 3,5 bis 5,0 Mio.
EUR (bisher: 7,0 bis 9,0 Mio. EUR) nach unten revidiert wurde. Aufgrund der
neuen Guidance haben auch wir die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das
laufende sowie die kommenden Geschäftsjahre spürbar angepasst.

Produktinitiativen als Hoffnungsträger für 2027: Trotz des operativen
Gegenwinds forciert Berentzen die Strategie 'BERENTZEN EVOLVE 2030'. Die
Einführung der neuen Marke Juma im Segment Functional Lifestyle Drinks
verläuft laut Management sehr erfolgreich. Nach dem exklusiven Launch bei
einer der größten Drogerieketten startet ab September der nationale Rollout
im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Zudem wurde die Marke Puschkin
vollständig überarbeitet (neue Ausstattung, neue Liquids und drei
RTD-Varianten in Dosen). Erste positive Effekte werden im zweiten Halbjahr
erwartet, die volle Ertragskraft dürfte sich jedoch erst im Geschäftsjahr
2027 entfalten.

Fazit: Während eine verhaltene Dynamik zum Jahresauftakt erwartet worden
war, dämpft die nun stärkere Eintrübung in H1 die erhoffte Belebung im
zweiten Halbjahr und macht 2026 zu einem investitionsintensiven
Übergangsjahr. Dennoch verfügt Berentzen dank einer soliden Bilanzstruktur
über genügend Stabilität, um diese Durststrecke erfolgreich zu
durchschreiten. Die fundamentale Transformation hin zu einem höheren Anteil
alkoholfreier Lifestyle-Marken (Juma, Mio Mio) bleibt u.E. die richtige
strategische Antwort. Unter Berücksichtigung der reduzierten
Mittelfristprognosen ermitteln wir ein neues Kursziel von 7,00 EUR. Beim
aktuellen Kursniveau bietet die Aktie weiterhin ein attraktives
Kurspotenzial und bleibt eine Kaufen-Empfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=20f68ed9f307a128e9485e19e7eb121d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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