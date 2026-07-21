Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Delignit AG - von Montega AG

21.07.2026 / 15:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Delignit AG

     Unternehmen:               Delignit AG
     ISIN:                      DE000A0MZ4B0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.07.2026
     Kursziel:                  5,70 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Guidance-Anhebung bestätigt operative Stabilisierung - Bellotti bleibt
attraktive Wachstumschance

Delignit hat vergangene Woche die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026
von 66 Mio. EUR auf 68 Mio. EUR angehoben. Ausschlaggebend hierfür sind die
Verlängerung des Mietvertrags für die Business Unit Rail & Marine der
italienischen Bellotti S.p.A. bis Ende Januar 2027 sowie zuletzt wieder
stärkere Impulse aus dem Kerngeschäft. Die EBITDA-Guidance bleibt mit einer
Marge von 7 bis 8% unverändert.

Guidance-Anhebung signalisiert stabileres Marktumfeld: Die Anhebung der
Umsatzprognose bestätigt unsere Einschätzung, dass sich das Marktumfeld im
Automotive-Bereich zuletzt zumindest stabilisiert hat. Hierfür sprechen auch
die jüngsten Absatzzahlen der wichtigsten Endmärkte: Während Mercedes-Benz
Vans im zweiten Quartal ein insgesamt stabiles Absatzniveau erreichte und
insbesondere bei den eVans ein Wachstum von 46% verzeichnete, entwickelten
sich auch die Auslieferungen der VW Nutzfahrzeuge zuletzt leicht positiv.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung des Managements einer
insgesamt stabilen Entwicklung der Zielmärkte trotz unverändert bestehender
Unsicherheiten nachvollziehbar. Positiv werten wir zudem, dass die
Verbesserung offenbar nicht ausschließlich auf den zusätzlichen
Umsatzbeitrag aus Bellotti zurückzuführen ist, sondern laut Unternehmen auch
das Kerngeschäft zuletzt wieder stärkere Impulse zeigte.

Bellotti bleibt wichtiger Baustein der TA-Strategie: Die Verlängerung des
Mietvertrags für die Business Unit Rail & Marine bis zum 31. Januar 2027
verschafft Delignit zusätzliche Zeit, die Möglichkeiten einer dauerhaften
Übernahme im Rahmen des laufenden Restrukturierungsverfahrens zu prüfen. Wir
beurteilen eine potenzielle Akquisition weiterhin positiv, da sie die
Position im margenstärkeren und weniger zyklischen Segment Technological
Applications weiter stärken würde. Insbesondere im Rail-Bereich könnte
Delignit dadurch zusätzliche Kompetenzen, Kundenbeziehungen und Marktanteile
gewinnen. Da sich Bellotti weiterhin im Restrukturierungsverfahren befindet,
halten wir einen attraktiven Kaufpreis für wahrscheinlich.

Prognosen angepasst: Vor dem Hintergrund der verlängerten Mietvereinbarung
passen wir unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 an. Dabei
berücksichtigen wir die zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus der
Business Unit Rail & Marine der Bellotti S.p.A. für den Zeitraum bis Ende
Januar 2027. Entsprechend erhöhen wir insbesondere unsere Umsatz- und
EBITDA-Prognose für 2026. Für die Folgejahre nehmen wir hingegen nur
geringfügige Anpassungen vor, da wir unverändert eine dauerhafte Übernahme
der Geschäftseinheit erst nach erfolgreichem Abschluss modellieren. Sollte
Delignit im weiteren Jahresverlauf eine Akquisition vollziehen, ergäbe sich
dementsprechend zusätzliches Aufwärtspotenzial für unsere mittelfristigen
Schätzungen.

Fazit: Die Guidance-Anhebung ist ein positives Signal und deutet auf eine
operative Stabilisierung sowohl im Kerngeschäft als auch im Bereich
Technological Applications hin. Die Bellotti-Transaktion bleibt aus unserer
Sicht ein strategisch sinnvoller Schritt, um den Anteil weniger zyklischer
Geschäftsfelder weiter auszubauen. Wir sehen Delignit mit einem EV/EBIT von
rund 5 attraktiv bewertet und operativ auf einem stabilen Kurs. Daher
bestätigen unser Kursziel von 5,70 EUR sowie die Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3919f35e4c8fb2510d0d47c65f49cb3a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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