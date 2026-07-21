Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delignit AG - von Montega AG 21.07.2026 / 15:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Delignit AG Unternehmen: Delignit AG ISIN: DE000A0MZ4B0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.07.2026 Kursziel: 5,70 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Guidance-Anhebung bestätigt operative Stabilisierung - Bellotti bleibt attraktive Wachstumschance Delignit hat vergangene Woche die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 66 Mio. EUR auf 68 Mio. EUR angehoben. Ausschlaggebend hierfür sind die Verlängerung des Mietvertrags für die Business Unit Rail & Marine der italienischen Bellotti S.p.A. bis Ende Januar 2027 sowie zuletzt wieder stärkere Impulse aus dem Kerngeschäft. Die EBITDA-Guidance bleibt mit einer Marge von 7 bis 8% unverändert. Guidance-Anhebung signalisiert stabileres Marktumfeld: Die Anhebung der Umsatzprognose bestätigt unsere Einschätzung, dass sich das Marktumfeld im Automotive-Bereich zuletzt zumindest stabilisiert hat. Hierfür sprechen auch die jüngsten Absatzzahlen der wichtigsten Endmärkte: Während Mercedes-Benz Vans im zweiten Quartal ein insgesamt stabiles Absatzniveau erreichte und insbesondere bei den eVans ein Wachstum von 46% verzeichnete, entwickelten sich auch die Auslieferungen der VW Nutzfahrzeuge zuletzt leicht positiv. Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung des Managements einer insgesamt stabilen Entwicklung der Zielmärkte trotz unverändert bestehender Unsicherheiten nachvollziehbar. Positiv werten wir zudem, dass die Verbesserung offenbar nicht ausschließlich auf den zusätzlichen Umsatzbeitrag aus Bellotti zurückzuführen ist, sondern laut Unternehmen auch das Kerngeschäft zuletzt wieder stärkere Impulse zeigte. Bellotti bleibt wichtiger Baustein der TA-Strategie: Die Verlängerung des Mietvertrags für die Business Unit Rail & Marine bis zum 31. Januar 2027 verschafft Delignit zusätzliche Zeit, die Möglichkeiten einer dauerhaften Übernahme im Rahmen des laufenden Restrukturierungsverfahrens zu prüfen. Wir beurteilen eine potenzielle Akquisition weiterhin positiv, da sie die Position im margenstärkeren und weniger zyklischen Segment Technological Applications weiter stärken würde. Insbesondere im Rail-Bereich könnte Delignit dadurch zusätzliche Kompetenzen, Kundenbeziehungen und Marktanteile gewinnen. Da sich Bellotti weiterhin im Restrukturierungsverfahren befindet, halten wir einen attraktiven Kaufpreis für wahrscheinlich. Prognosen angepasst: Vor dem Hintergrund der verlängerten Mietvereinbarung passen wir unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 an. Dabei berücksichtigen wir die zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus der Business Unit Rail & Marine der Bellotti S.p.A. für den Zeitraum bis Ende Januar 2027. Entsprechend erhöhen wir insbesondere unsere Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2026. Für die Folgejahre nehmen wir hingegen nur geringfügige Anpassungen vor, da wir unverändert eine dauerhafte Übernahme der Geschäftseinheit erst nach erfolgreichem Abschluss modellieren. Sollte Delignit im weiteren Jahresverlauf eine Akquisition vollziehen, ergäbe sich dementsprechend zusätzliches Aufwärtspotenzial für unsere mittelfristigen Schätzungen. Fazit: Die Guidance-Anhebung ist ein positives Signal und deutet auf eine operative Stabilisierung sowohl im Kerngeschäft als auch im Bereich Technological Applications hin. Die Bellotti-Transaktion bleibt aus unserer Sicht ein strategisch sinnvoller Schritt, um den Anteil weniger zyklischer Geschäftsfelder weiter auszubauen. Wir sehen Delignit mit einem EV/EBIT von rund 5 attraktiv bewertet und operativ auf einem stabilen Kurs. Daher bestätigen unser Kursziel von 5,70 EUR sowie die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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