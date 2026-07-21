Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG

21.07.2026 / 17:43 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG

     Unternehmen:               IVU Traffic Technologies AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  28,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Starkes Q2 unterstreicht Wachstumsdynamik - IVU hebt EBIT-Ausblick an

IVU hat auf Basis überzeugender vorläufiger H1-Zahlen die EBIT-Guidance
angehoben und damit auch unsere höheren Schätzungen übertroffen.

[Tabelle]

Wachstumsdynamik hält weiter an: Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr
auf 72,1 Mio. EUR (+12,7% yoy), wobei sich das Q2-Wachstum von 12,2% yoy auf
37,2 Mio. EUR nahtlos an die starke Q1-Entwicklung anschließt. Wesentlicher
Treiber bleibt laut Unternehmen das fortgesetzte Wachstum der
wiederkehrenden Wartungs- und Hostingerlöse. Diesen Trend unterstreicht auch
der im Juni vermeldete Auftrag der SBB, die künftig die technische
Betriebsführung ihrer IVU.rail-Lösung im Personenverkehr an IVU überträgt.

Nächster EBIT-Sprung in Q2: Das Rohergebnis erreichte auf Halbjahressicht
59,2 Mio. EUR (+14,8% yoy), was u.E. für einen weiterhin günstigen Umsatzmix
zugunsten margenstärkerer Wartungs- und Hostingerlöse im Vergleich zum
Vorjahr spricht. Die Personal- und sonstigen Aufwendungen dürften sich im
ersten Halbjahr trotz deutlichen Anstiegs unterproportional zu Umsatz und
Rohertrag entwickelt haben. Dadurch konnte das EBIT auf 3,3 Mio. EUR
(EBIT-Marge: 4,6%; Vj.: 1,6%) gesteigert werden. Dabei wirken sich
umgesetzte Effizienzmaßnahmen laut Vorstand bereits sichtbar auf die
Profitabilität aus.

EBIT-Guidance deutlich angehoben: Der Vorstand erhöht den EBIT-Ausblick 2026
von bisher rund 20 Mio. EUR auf rund 22 Mio. EUR, während Umsatz- (über 160
Mio. EUR) und Rohergebnis-Guidance (rund 130 Mio. EUR) bestätigt werden. Für
das zweite Halbjahr sieht die Guidance demnach ein EBIT von rund 18,7 Mio.
EUR bei einem Rohergebnis von rund 70,8 Mio. EUR vor. Für die
Kostenpositionen zwischen Rohergebnis und EBIT, die in H1 auf 55,9 Mio. EUR
(+10,5% yoy) anstiegen, impliziert die Guidance demnach einen sequenziellen
Rückgang auf 52,1 Mio. EUR (H2/25: 52,3 Mio. EUR). Während wir aufgrund
personeller Einmaleffekte in H1 (einmalige Mitarbeiterprämien,
Rückstellungen für Mehrarbeit) einen sequenziellen Rückgang der Aufwendungen
in H2 im Vergleich zum ersten Halbjahr erwarten, prognostizieren wir einen
yoy-Anstieg durch reguläre Gehaltserhöhungen sowie gestiegene IT-Kosten für
KI-Anwendungen und Cybersecurity. Modellseitig setzen wir weiterhin ein
leicht höheres Rohergebnis an (MONe: 131,7 Mio. EUR), wodurch wir die
angehobene EBIT-Guidance für realistisch erachten.

Bewertung reflektiert Qualitätsprofil nicht vollständig: Bewertungsseitig
halten wir die IVU-Aktie weiterhin für attraktiv. Die Kombination aus
starker Marktstellung, sehr konstantem Wachstum auf der Top- und Bottom-Line
sowie geringer Kapitalintensität rechtfertigt unseres Erachtens einen
Bewertungszuschlag im Vergleich zu anderen Software-Unternehmen.

Fazit: Die vorläufigen H1-Zahlen und die begleitende Guidance-Anhebung
bestätigen den profitablen Wachstumskurs der IVU. Wir bekräftigen die
Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 28,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=eedbfbba022fdf7a2596ec82d413b384

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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