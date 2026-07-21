Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG 21.07.2026 / 17:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 28,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Starkes Q2 unterstreicht Wachstumsdynamik - IVU hebt EBIT-Ausblick an IVU hat auf Basis überzeugender vorläufiger H1-Zahlen die EBIT-Guidance angehoben und damit auch unsere höheren Schätzungen übertroffen. [Tabelle] Wachstumsdynamik hält weiter an: Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr auf 72,1 Mio. EUR (+12,7% yoy), wobei sich das Q2-Wachstum von 12,2% yoy auf 37,2 Mio. EUR nahtlos an die starke Q1-Entwicklung anschließt. Wesentlicher Treiber bleibt laut Unternehmen das fortgesetzte Wachstum der wiederkehrenden Wartungs- und Hostingerlöse. Diesen Trend unterstreicht auch der im Juni vermeldete Auftrag der SBB, die künftig die technische Betriebsführung ihrer IVU.rail-Lösung im Personenverkehr an IVU überträgt. Nächster EBIT-Sprung in Q2: Das Rohergebnis erreichte auf Halbjahressicht 59,2 Mio. EUR (+14,8% yoy), was u.E. für einen weiterhin günstigen Umsatzmix zugunsten margenstärkerer Wartungs- und Hostingerlöse im Vergleich zum Vorjahr spricht. Die Personal- und sonstigen Aufwendungen dürften sich im ersten Halbjahr trotz deutlichen Anstiegs unterproportional zu Umsatz und Rohertrag entwickelt haben. Dadurch konnte das EBIT auf 3,3 Mio. EUR (EBIT-Marge: 4,6%; Vj.: 1,6%) gesteigert werden. Dabei wirken sich umgesetzte Effizienzmaßnahmen laut Vorstand bereits sichtbar auf die Profitabilität aus. EBIT-Guidance deutlich angehoben: Der Vorstand erhöht den EBIT-Ausblick 2026 von bisher rund 20 Mio. EUR auf rund 22 Mio. EUR, während Umsatz- (über 160 Mio. EUR) und Rohergebnis-Guidance (rund 130 Mio. EUR) bestätigt werden. Für das zweite Halbjahr sieht die Guidance demnach ein EBIT von rund 18,7 Mio. EUR bei einem Rohergebnis von rund 70,8 Mio. EUR vor. Für die Kostenpositionen zwischen Rohergebnis und EBIT, die in H1 auf 55,9 Mio. EUR (+10,5% yoy) anstiegen, impliziert die Guidance demnach einen sequenziellen Rückgang auf 52,1 Mio. EUR (H2/25: 52,3 Mio. EUR). Während wir aufgrund personeller Einmaleffekte in H1 (einmalige Mitarbeiterprämien, Rückstellungen für Mehrarbeit) einen sequenziellen Rückgang der Aufwendungen in H2 im Vergleich zum ersten Halbjahr erwarten, prognostizieren wir einen yoy-Anstieg durch reguläre Gehaltserhöhungen sowie gestiegene IT-Kosten für KI-Anwendungen und Cybersecurity. Modellseitig setzen wir weiterhin ein leicht höheres Rohergebnis an (MONe: 131,7 Mio. EUR), wodurch wir die angehobene EBIT-Guidance für realistisch erachten. Bewertung reflektiert Qualitätsprofil nicht vollständig: Bewertungsseitig halten wir die IVU-Aktie weiterhin für attraktiv. Die Kombination aus starker Marktstellung, sehr konstantem Wachstum auf der Top- und Bottom-Line sowie geringer Kapitalintensität rechtfertigt unseres Erachtens einen Bewertungszuschlag im Vergleich zu anderen Software-Unternehmen. Fazit: Die vorläufigen H1-Zahlen und die begleitende Guidance-Anhebung bestätigen den profitablen Wachstumskurs der IVU. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 28,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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