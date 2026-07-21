Original-Research: Zefiro Methane Corp. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG 21.07.2026 / 09:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp. Unternehmen: Zefiro Methane Corp. ISIN: CA98926D1069 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,50 USD Kursziel auf Sicht von: 30.06.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger Operative Trendwende in einem strukturellen Wachstumsmarkt Die Zefiro Methane Corp. ist ein börsennotierter US-amerikanischer Umweltdienstleister, der sich auf die Identifikation, Messung und Reduzierung von Methanemissionen aus stillgelegten, aufgegebenen und verwaisten Öl- und Gasbohrungen spezialisiert hat. Die operativen Aktivitäten werden heute im Wesentlichen über Plants & Goodwin gebündelt, die im Zuge der AWS-Akquisition erworbenen Wireline- und Bohrlochdienstleistungen wurden operativ in P&G integriert. Ergänzend entwickelt und vermarktet das Unternehmen Emissionszertifikate aus nachweislich vermiedenen Methanemissionen. Damit verbindet Zefiro ein projektbasiertes Dienstleistungsgeschäft mit der Perspektive auf zusätzliche, margenstarke Erlöse aus dem freiwilligen Carbon-Credit-Markt. Das Unternehmen befasst sich mit einem Altlastenproblem der nordamerikanischen Öl- und Gasindustrie. In den USA gibt es Millionen inaktiver, aufgegebener oder nicht ordnungsgemäß verschlossener Bohrungen, aus denen weiterhin Methan und andere Gase austreten können. Dadurch entstehen Risiken für Boden, Grundwasser und die Nutzung betroffener Grundstücke. Da bei verwaisten Bohrungen kein verantwortlicher oder zahlungsfähiger Betreiber mehr zur Sanierung herangezogen werden kann, muss die Stilllegung durch staatliche Programme finanziert werden. Besonders hoch ist die Dichte problematischer Bohrungen im Appalachian Basin. In dieser Region verfügt Zefiro bereits über operative Mannschaften, Ausrüstung, Zulassungen sowie langjährige Kunden- und Behördenbeziehungen. Zusätzliche Nachfrage entsteht durch private Energieproduzenten sowie Infrastruktur- und Rechenzentrumsprojekte, deren Umsetzung durch nicht sanierte Altbohrungen verzögert werden kann. Die historische Geschäftsentwicklung der Zefiro war zunächst stark durch den Aufbau der heutigen Konzernstruktur geprägt, die insbesondere die Akquisitionen von P&G und AWS umfasst. In den beiden vergangenen Geschäftsjahren lag bei Umsätzen von jeweils etwas über 32 Mio. USD ein jeweils negatives operatives Ergebnis vor. Seit dem Managementwechsel im Juni 2025 ist jedoch eine klare operative Trendwende erkennbar. Das neue Management konzentrierte sich auf cashflow-generierende Kernleistungen und reduzierte nicht strategische Kosten. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der Umsatz um 35,8 % auf 33,19 Mio. USD, während sich das EBITDA stark auf 3,10 Mio. USD verbesserte (VJ: -5,52 Mio. USD). Das von Zefiro berichtete adjusted EBITDA lag bei 4,25 Mio. USD. Gleichzeitig wurde ein positiver operativer Cashflow von 4,12 Mio. USD erwirtschaftet und die Finanzverschuldung deutlich reduziert. Unsere Prognosen stützen sich sowohl auf bereits gewonnene Projekte als auch auf die erwartete Auslastung der erweiterten Anlagenkapazitäten. Durch den Erwerb von fünf Rigs und ergänzendem Equipment von Viking Well Service wurde die jährliche Umsatzkapazität nach Unternehmensangaben zudem um rund 10 Mio. USD erweitert. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwarten wir Umsatzerlöse von 45,18 Mio. USD und ein EBITDA von 3,73 Mio. USD. Für das Jahr 2026/27 prognostizieren wir einen Umsatzanstieg auf 57,92 Mio. USD sowie ein EBITDA von 10,02 Mio. USD. Im Jahr 2027/28 erwarten wir einen Umsatz in Höhe von 66,85 Mio. USD und ein EBITDA von 12,22 Mio. USD. Zusätzliche Ergebnisimpulse könnten sich ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026/27 aus der Wiederaufnahme des Carbon-Credit-Geschäfts ergeben. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells, in dem wir auch die jüngsten Kapitalerhöhungen (Nettoemissionserlös: 5,20 Mio. USD) berücksichtigt haben, haben wir ein Kursziel in Höhe von 1,50 USD je Aktie ermittelt. Wir vergeben daher das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Fertigstellung: 20.07.2026 (08:25 Uhr) Erste Weitergabe: 21.07.2026 (09:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=47662239-84d3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2369194 21.07.2026 CET/CEST °