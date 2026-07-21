Original-Research: Zefiro Methane Corp. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG

21.07.2026 / 09:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp.

     Unternehmen:               Zefiro Methane Corp.
     ISIN:                      CA98926D1069

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Initial Coverage)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  1,50 USD
     Kursziel auf Sicht von:    30.06.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Operative Trendwende in einem strukturellen Wachstumsmarkt

Die Zefiro Methane Corp. ist ein börsennotierter US-amerikanischer
Umweltdienstleister, der sich auf die Identifikation, Messung und
Reduzierung von Methanemissionen aus stillgelegten, aufgegebenen und
verwaisten Öl- und Gasbohrungen spezialisiert hat. Die operativen
Aktivitäten werden heute im Wesentlichen über Plants & Goodwin gebündelt,
die im Zuge der AWS-Akquisition erworbenen Wireline- und
Bohrlochdienstleistungen wurden operativ in P&G integriert. Ergänzend
entwickelt und vermarktet das Unternehmen Emissionszertifikate aus
nachweislich vermiedenen Methanemissionen. Damit verbindet Zefiro ein
projektbasiertes Dienstleistungsgeschäft mit der Perspektive auf
zusätzliche, margenstarke Erlöse aus dem freiwilligen Carbon-Credit-Markt.

Das Unternehmen befasst sich mit einem Altlastenproblem der
nordamerikanischen Öl- und Gasindustrie. In den USA gibt es Millionen
inaktiver, aufgegebener oder nicht ordnungsgemäß verschlossener Bohrungen,
aus denen weiterhin Methan und andere Gase austreten können. Dadurch
entstehen Risiken für Boden, Grundwasser und die Nutzung betroffener
Grundstücke. Da bei verwaisten Bohrungen kein verantwortlicher oder
zahlungsfähiger Betreiber mehr zur Sanierung herangezogen werden kann, muss
die Stilllegung durch staatliche Programme finanziert werden. Besonders hoch
ist die Dichte problematischer Bohrungen im Appalachian Basin. In dieser
Region verfügt Zefiro bereits über operative Mannschaften, Ausrüstung,
Zulassungen sowie langjährige Kunden- und Behördenbeziehungen. Zusätzliche
Nachfrage entsteht durch private Energieproduzenten sowie Infrastruktur- und
Rechenzentrumsprojekte, deren Umsetzung durch nicht sanierte Altbohrungen
verzögert werden kann.

Die historische Geschäftsentwicklung der Zefiro war zunächst stark durch den
Aufbau der heutigen Konzernstruktur geprägt, die insbesondere die
Akquisitionen von P&G und AWS umfasst. In den beiden vergangenen
Geschäftsjahren lag bei Umsätzen von jeweils etwas über 32 Mio. USD ein
jeweils negatives operatives Ergebnis vor. Seit dem Managementwechsel im
Juni 2025 ist jedoch eine klare operative Trendwende erkennbar. Das neue
Management konzentrierte sich auf cashflow-generierende Kernleistungen und
reduzierte nicht strategische Kosten. In den ersten neun Monaten des
Geschäftsjahres 2025/26 stieg der Umsatz um 35,8 % auf 33,19 Mio. USD,
während sich das EBITDA stark auf 3,10 Mio. USD verbesserte (VJ: -5,52 Mio.
USD). Das von Zefiro berichtete adjusted EBITDA lag bei 4,25 Mio. USD.
Gleichzeitig wurde ein positiver operativer Cashflow von 4,12 Mio. USD
erwirtschaftet und die Finanzverschuldung deutlich reduziert.

Unsere Prognosen stützen sich sowohl auf bereits gewonnene Projekte als auch
auf die erwartete Auslastung der erweiterten Anlagenkapazitäten. Durch den
Erwerb von fünf Rigs und ergänzendem Equipment von Viking Well Service wurde
die jährliche Umsatzkapazität nach Unternehmensangaben zudem um rund 10 Mio.
USD erweitert. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwarten wir Umsatzerlöse von
45,18 Mio. USD und ein EBITDA von 3,73 Mio. USD. Für das Jahr 2026/27
prognostizieren wir einen Umsatzanstieg auf 57,92 Mio. USD sowie ein EBITDA
von 10,02 Mio. USD. Im Jahr 2027/28 erwarten wir einen Umsatz in Höhe von
66,85 Mio. USD und ein EBITDA von 12,22 Mio. USD. Zusätzliche
Ergebnisimpulse könnten sich ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres
2026/27 aus der Wiederaufnahme des Carbon-Credit-Geschäfts ergeben.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells, in dem wir auch die jüngsten
Kapitalerhöhungen (Nettoemissionserlös: 5,20 Mio. USD) berücksichtigt haben,
haben wir ein Kursziel in Höhe von 1,50 USD je Aktie ermittelt. Wir vergeben
daher das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=71cecba2f7f1bff1e7cb67e65ffce2f9

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 20.07.2026 (08:25 Uhr)
Erste Weitergabe: 21.07.2026 (09:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=47662239-84d3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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