OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe / Münchener Verein wächst 2025 mit ...

Münchener Verein wächst 2025 mit erneutem Rekordneugeschäft München (ots) - Der Münchener Verein setzt seinen Wachstumskurs auch im Jahr 2025 erfolgreich fort. Die Versicherungsgruppe verzeichnete einen Anstieg der Brutto-Beitragseinnahmen um 5,2 Prozent auf 922,9 Millionen Euro (Vorjahr: 877,1 Mio. EUR). Das Neugeschäftsergebnis übertraf den hervorragenden Wert des Vorjahres um 11,5 Prozent und markiert damit erneut einen Vertriebsrekord. "Das kontinuierliche Wachstum basiert auf der Kombination aus qualitativ hochwertigen Produkten, digitalen, zukunftsorientierten Prozessen und exzellentem Service", erklärt CEO Dr. Rainer Reitzler. "Ein besonderer Dank gilt unserer engagierten Crew, die es gemeinsam geschafft hat, unseren Kunden und Partnern in einem herausfordernden Marktumfeld Sicherheit zu gewährleisten." Der Geschäftsbericht 2025 (https://www.muenchener-verein.de/downloadcenter/Allge mein/Sonstige_Unterlagen/Muenchener_Verein_Geschaeftsbericht_2025.pdf?validdate= 20260603) zeigt: Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich Krankenversicherung . Hier stiegen die Brutto-Beitragseinnahmen um 5,9 Prozent auf 699,7 Millionen Euro. Im Bereich der Krankenzusatzversicherungen setzte das Unternehmen neue Maßstäbe: Die Zahl der Versicherten wuchs in diesem Segment um 21,6 Prozent auf 590.619 Personen.Produkte wie die ZahnGesund-Tarife, die erneut als Testsieger von Stiftung Warentest ausgezeichnet wurden, sowie die betriebliche Krankenversicherung (bKV) "GemeinsamGesund" bleiben wesentliche Wachstumstreiber. In der Lebensversicherung konnte die Summe des Neugeschäfts um 13 Prozent gesteigert werden. Die gebuchten Bruttobeiträge beliefen sich auf 159,8 Millionen Euro. Ein wesentlicher Treiber war hier das Geschäftsfeld der Fondsprodukte, insbesondere die fondsgebundene Rentenversicherung "PrivatRente Balance". Der Anteil der Fondsprodukte am Neugeschäft betrug im Geschäftsjahr 2025 beachtliche 84 Prozent. Auch die neu aufgelegte Deutsche Handwerker Berufsunfähigkeitsversicherung (DHBU) trug maßgeblich zum Erfolg bei. Die Allgemeine Versicherun g verzeichnete ebenfalls ein deutliches Plus. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen um 7,2 Prozent auf 63,4 Millionen Euro. Wachstumstreiber war hier insbesondere die Gewerbeversicherung "Deutscher HandwerkerSchutz". Der Kapitalanlagenbestand der Gruppe erhöhte sich auf 7,92 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,84 Mrd. EUR). Das Eigenkapital der Versicherungsgruppe stieg auf 382,5 Millionen Euro an. Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen konnte deutlich auf 195,3 Millionen Euro (2024: 141,1 Mio. EUR) gesteigert werden. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 erwartet der Münchener Verein eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Beitragseinnahmen. Pressekontakt: Münchener Verein Versicherungsgruppe Maximilian Ziegler Pressereferent Zentrale Unternehmenskoordination und Presse Pettenkoferstr. 19 80336 München Tel.: 089/51 52 1338 mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de http://www.muenchener-verein.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6318702 OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe