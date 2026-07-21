OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe / Münchener Verein wächst 2025 mit ...

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    Münchener Verein wächst 2025 mit erneutem Rekordneugeschäft
München (ots) - Der Münchener Verein setzt seinen Wachstumskurs auch im Jahr
2025 erfolgreich fort. Die Versicherungsgruppe verzeichnete einen Anstieg der
Brutto-Beitragseinnahmen um 5,2 Prozent auf 922,9 Millionen Euro (Vorjahr: 877,1
Mio. EUR). Das Neugeschäftsergebnis übertraf den hervorragenden Wert des
Vorjahres um 11,5 Prozent und markiert damit erneut einen Vertriebsrekord.

"Das kontinuierliche Wachstum basiert auf der Kombination aus qualitativ
hochwertigen Produkten, digitalen, zukunftsorientierten Prozessen und
exzellentem Service", erklärt CEO Dr. Rainer Reitzler. "Ein besonderer Dank gilt
unserer engagierten Crew, die es gemeinsam geschafft hat, unseren Kunden und
Partnern in einem herausfordernden Marktumfeld Sicherheit zu gewährleisten."

Der Geschäftsbericht 2025 (https://www.muenchener-verein.de/downloadcenter/Allge
mein/Sonstige_Unterlagen/Muenchener_Verein_Geschaeftsbericht_2025.pdf?validdate=
20260603) zeigt: Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich
Krankenversicherung . Hier stiegen die Brutto-Beitragseinnahmen um 5,9 Prozent
auf 699,7 Millionen Euro. Im Bereich der Krankenzusatzversicherungen setzte das
Unternehmen neue Maßstäbe: Die Zahl der Versicherten wuchs in diesem Segment um
21,6 Prozent auf 590.619 Personen.Produkte wie die ZahnGesund-Tarife, die erneut
als Testsieger von Stiftung Warentest ausgezeichnet wurden, sowie die
betriebliche Krankenversicherung (bKV) "GemeinsamGesund" bleiben wesentliche
Wachstumstreiber.

In der Lebensversicherung konnte die Summe des Neugeschäfts um 13 Prozent
gesteigert werden. Die gebuchten Bruttobeiträge beliefen sich auf 159,8
Millionen Euro. Ein wesentlicher Treiber war hier das Geschäftsfeld der
Fondsprodukte, insbesondere die fondsgebundene Rentenversicherung "PrivatRente
Balance". Der Anteil der Fondsprodukte am Neugeschäft betrug im Geschäftsjahr
2025 beachtliche 84 Prozent. Auch die neu aufgelegte Deutsche Handwerker
Berufsunfähigkeitsversicherung (DHBU) trug maßgeblich zum Erfolg bei.

Die Allgemeine Versicherun g verzeichnete ebenfalls ein deutliches Plus. Die
gebuchten Bruttobeiträge stiegen um 7,2 Prozent auf 63,4 Millionen Euro.
Wachstumstreiber war hier insbesondere die Gewerbeversicherung "Deutscher
HandwerkerSchutz".

Der Kapitalanlagenbestand der Gruppe erhöhte sich auf 7,92 Milliarden Euro
(Vorjahr: 7,84 Mrd. EUR). Das Eigenkapital der Versicherungsgruppe stieg auf
382,5 Millionen Euro an. Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen konnte deutlich
auf 195,3 Millionen Euro (2024: 141,1 Mio. EUR) gesteigert werden.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 erwartet der Münchener Verein eine weiterhin
erfolgreiche Entwicklung der Beitragseinnahmen.

Pressekontakt:

Münchener Verein Versicherungsgruppe
Maximilian Ziegler
Pressereferent
Zentrale Unternehmenskoordination und Presse
Pettenkoferstr. 19
80336 München
Tel.: 089/51 52 1338
mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de
http://www.muenchener-verein.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6318702
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