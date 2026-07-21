OTS: The Quality Group GmbH / The Quality Group steigert den Umsatz im ersten ...

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    The Quality Group steigert den Umsatz im ersten Halbjahr um mehr als
40 Prozent auf über 850 Millionen Euro (FOTO)
Elmshorn (ots) -

- Umsatz im ersten Halbjahr 2026 erreicht 850 Millionen Euro - ein Plus von mehr
  als 40 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2025
- Die Nachfrage wächst weiter, da sich immer mehr Verbraucherinnen und
  Verbraucher für bessere Lösungen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und
  Performance entscheiden
- Das Wachstum ist breit abgestützt und spiegelt die erfolgreiche Umsetzung der
  Unternehmensstrategie über Marken, Produktkategorien, Vertriebskanäle und
  Märkte hinweg wider

The Quality Group (TQG), der in Deutschland ansässige globale Trendsetter für
"Better-for-You" Ernährung - wissenschaftlich fundierte Produkte, die die
Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Menschen
unterstützen, hat das erste Halbjahr 2026 mit starkem Momentum abgeschlossen.
Der organische Umsatz stieg um mehr als 40 % auf 850 Millionen Euro, nachdem das
Unternehmen 2025 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Jahresumsatz
überschritten hatte. Diese Entwicklung spiegelt sowohl die positiven
strukturellen Verbrauchertrends als auch die Stärke des differenzierten
Geschäftsmodells von TQG wider.

TQG hat das Wachstum der vier Marken ESN, More Nutrition, RAW Nutrition und BUM
Energy durch eine konsequent umgesetzte Strategie vorangetrieben. Dazu zählen
der Fokus auf Produktqualität, die Expansion in angrenzende Produktkategorien,
der kontinuierliche Ausbau des Omnichannel-Vertriebs sowie eine wachsende
internationale Präsenz.

Heikki Takala, CEO der The Quality Group: "Verbraucherinnen und Verbraucher
entscheiden sich zunehmend für bessere Ernährungsalternativen, um ihr
Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Die Strategie von TQG
besteht darin, diese besseren Alternativen mehr Menschen zugänglich zu machen -
in mehr Anwendungssituationen, über mehr Vertriebskanäle und in mehr Ländern.
Wir setzen diese Strategie erfolgreich um - getragen von unserer Community,
unserer Innovationskraft, kompromissloser Qualität, starker operativer
Aufstellung und einem ambitionierten Team. Dadurch entwickeln wir uns zu einem
echten Compounder - einem Unternehmen, das durch nachhaltiges Wachstum
kontinuierlich Wert schafft. Unser Ziel ist es, ein weltweit führendes
Unternehmen unserer Branche zu werden."

Der globale Markt - insbesondere das Proteinsegment - war zuletzt von
erheblichen Rohstoffpreisschwankungen und inflationären Entwicklungen geprägt.
Dank einer integrierten Plattform und der eigenen Produktion konnte TQG das
starke Wachstum und die hohe operative Agilität aufrechterhalten.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 bereitet TQG spannende Produkteinführungen und
neue Produktkonzepte vor und baut dabei kontinuierlich seine Präsenz über
Vertriebskanäle und Märkte hinweg aus. Um das langfristige Wachstum zu
unterstützen, investiert das Unternehmen weiterhin in den Ausbau von Standorten
und Produktion in Norddeutschland sowie in globale Kapazitäten.

Über The Quality Group

The Quality Group (TQG) zählt zu den führenden
Better-for-You-Nutrition-Anbietern Europas und ist seit kurzem auch in
Nordamerika aktiv. TQG entwickelt wissenschaftlich fundierte Ernährungsprodukte
mit seinen Marken ESN, More Nutrition, RAW Nutrition und BUM Energy. Das
Unternehmen verbindet führende Marken mit einer integrierten Plattform, die
Produktentwicklung, Produktion, Technologie und Omnichannel-Vertrieb umfasst.
Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn beschäftigt über 1.600 Mitarbeitende und
erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro.
Mehrheitseigentümer sind CVC Capital Partners.

Pressekontakt:

Katrin Born
Director Corporate & Brand Communications
The Quality Group GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn
Mobil: +49 175 37 98 624
E-mail: mailto:presse@tqgg.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179171/6318477
OTS:               The Quality Group GmbH
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