OTS: The Quality Group GmbH / The Quality Group steigert den Umsatz im ersten ...

The Quality Group steigert den Umsatz im ersten Halbjahr um mehr als 40 Prozent auf über 850 Millionen Euro (FOTO) Elmshorn (ots) - - Umsatz im ersten Halbjahr 2026 erreicht 850 Millionen Euro - ein Plus von mehr als 40 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 - Die Nachfrage wächst weiter, da sich immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher für bessere Lösungen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Performance entscheiden - Das Wachstum ist breit abgestützt und spiegelt die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie über Marken, Produktkategorien, Vertriebskanäle und Märkte hinweg wider The Quality Group (TQG), der in Deutschland ansässige globale Trendsetter für "Better-for-You" Ernährung - wissenschaftlich fundierte Produkte, die die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Menschen unterstützen, hat das erste Halbjahr 2026 mit starkem Momentum abgeschlossen. Der organische Umsatz stieg um mehr als 40 % auf 850 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen 2025 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Jahresumsatz überschritten hatte. Diese Entwicklung spiegelt sowohl die positiven strukturellen Verbrauchertrends als auch die Stärke des differenzierten Geschäftsmodells von TQG wider. TQG hat das Wachstum der vier Marken ESN, More Nutrition, RAW Nutrition und BUM Energy durch eine konsequent umgesetzte Strategie vorangetrieben. Dazu zählen der Fokus auf Produktqualität, die Expansion in angrenzende Produktkategorien, der kontinuierliche Ausbau des Omnichannel-Vertriebs sowie eine wachsende internationale Präsenz. Heikki Takala, CEO der The Quality Group: "Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich zunehmend für bessere Ernährungsalternativen, um ihr Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Die Strategie von TQG besteht darin, diese besseren Alternativen mehr Menschen zugänglich zu machen - in mehr Anwendungssituationen, über mehr Vertriebskanäle und in mehr Ländern. Wir setzen diese Strategie erfolgreich um - getragen von unserer Community, unserer Innovationskraft, kompromissloser Qualität, starker operativer Aufstellung und einem ambitionierten Team. Dadurch entwickeln wir uns zu einem echten Compounder - einem Unternehmen, das durch nachhaltiges Wachstum kontinuierlich Wert schafft. Unser Ziel ist es, ein weltweit führendes Unternehmen unserer Branche zu werden." Der globale Markt - insbesondere das Proteinsegment - war zuletzt von erheblichen Rohstoffpreisschwankungen und inflationären Entwicklungen geprägt. Dank einer integrierten Plattform und der eigenen Produktion konnte TQG das starke Wachstum und die hohe operative Agilität aufrechterhalten. Für die zweite Jahreshälfte 2026 bereitet TQG spannende Produkteinführungen und neue Produktkonzepte vor und baut dabei kontinuierlich seine Präsenz über Vertriebskanäle und Märkte hinweg aus. Um das langfristige Wachstum zu unterstützen, investiert das Unternehmen weiterhin in den Ausbau von Standorten und Produktion in Norddeutschland sowie in globale Kapazitäten. Über The Quality Group The Quality Group (TQG) zählt zu den führenden Better-for-You-Nutrition-Anbietern Europas und ist seit kurzem auch in Nordamerika aktiv. TQG entwickelt wissenschaftlich fundierte Ernährungsprodukte mit seinen Marken ESN, More Nutrition, RAW Nutrition und BUM Energy. Das Unternehmen verbindet führende Marken mit einer integrierten Plattform, die Produktentwicklung, Produktion, Technologie und Omnichannel-Vertrieb umfasst. Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn beschäftigt über 1.600 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Mehrheitseigentümer sind CVC Capital Partners. Pressekontakt: Katrin Born Director Corporate & Brand Communications The Quality Group GmbH Werner-von-Siemens-Straße 8 25337 Elmshorn Mobil: +49 175 37 98 624 E-mail: mailto:presse@tqgg.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179171/6318477 OTS: The Quality Group GmbH