Pistorius besucht Rüstungskonzern KNDS in Kassel

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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KASSEL (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht an diesem Dienstag (10.30 Uhr) den Kasseler Standort des Rüstungskonzerns KNDS. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen ein Rundgang durch die Fertigung sowie Gespräche mit der Geschäftsführung, den Mitarbeitenden und der Arbeitnehmervertretung, wie KNDS mitteilte. Das Unternehmen produziert unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2.

Pistorius wird laut Ankündigung zum Abschluss des Besuches zunächst ein kurzes Statement abgeben und anschließend gemeinsam mit den Geschäftsführern von KNDS Deutschland, Florian Hohenwarter und Axel Scheibel, für Fragen zur Verfügung stehen./nis/DP/jha

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