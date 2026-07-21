Pistorius will in jedem Fall deutschen Einfluss auf Panzerbauer KNDS sichern

Kassel, 21. Jul (Reuters) - ⁠Deutschland will nach Worten von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in jedem Fall seinen Einfluss auf den Panzerbauer KNDS sichern. "In welcher Form auch immer", sagte Pistorius am Dienstag bei einem Besuch des KNDS-Werks in Kassel auf die Frage, ob für ihn auch die bestehende Eigentümerstruktur auf längere Sicht eine Option sei. Das Unternehmen ‌sei für die Verteidigung und die Wirtschaft Deutschlands von größter Bedeutung. KNDS-Deutschland-Chef Johann Hohenwarter betonte, man sei für einen Börsengang bereit. Der Schritt könne "jederzeit" kommen, hänge aber von den Marktbedingungen ab, sagte ⁠er. Einen ⁠Einstieg des Bundes sehe man positiv: "Wir als Firma und auch die Belegschaft" würden sich darüber sehr freuen. Einen für diesen Sommer erwarteten Börsengang hatte das Unternehmen kurzfristig abgesagt.

Pistorius sagte, er wolle nicht über den Börsengang oder mögliche Alternativen spekulieren. "Unser Interesse ist klar, wir wollen diese Schlüsseltechnologie, diese deutsche Schlüsseltechnologie im deutschen Zugriff behalten, in Augenhöhe mit den Partnern aus Frankreich." In welcher Form dies geschehe, ‌würden die Gespräche der nächsten Wochen zeigen. KNDS gehört je ‌zur Hälfte dem französischen Staat und den deutschen Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens. Diese streben einen Verkauf ihrer Anteile über die Börse an. Ein für Juli geplanter Börsengang wurde jedoch abgesagt, da die Bewertung des Unternehmens den ⁠Eigentümern zu niedrig war.

Pistorius sprach sich ausdrücklich für eine engere Zusammenarbeit der Rüstungs- mit der Automobilindustrie aus, ‌um den Produktionshochlauf zu bewältigen. "Die Automobilindustrie ist gerade ⁠in schweren Zeiten. Die Rüstungsindustrie hat einen riesigen Bedarf an Aufwuchs, sowohl von Standorten als auch von Arbeitskräften", erklärte der Minister. Die Autoindustrie habe in den vergangenen 120 Jahren bewiesen, wie man Produktion skaliere und flexibler werde. "Da können dann beide voneinander profitieren", sagte Pistorius. ‌Dies finde seine "volle Unterstützung", auch um Fachkräfte in den ⁠Regionen zu halten.

KNDS-Chef Hohenwarter bezeichnete solche Kooperationen ⁠als "extrem wichtig, um die Skalierung hinzubekommen". Er verwies auf die bereits erfolgte Übernahme eines Bahn-Standortes in Sachsen und eine angekündigte Kooperation mit dem Automobilzulieferer Dräxlmaier in Bayern. "Wir sind da konkret in Gesprächen sowohl mit Automobilherstellern als auch mit Nicht-Automobilherstellern", sagte Hohenwarter. In den nächsten Wochen oder Monaten werde es Entscheidungen geben. Der Hochlauf in der benötigten Größenordnung sei ohne solche Partnerschaften nur schwer zu schaffen. Dabei seien sowohl Kooperationen als auch die Übernahme ganzer Werke denkbar. "Beides ist in Diskussion", erklärte Hohenwarter. Die konkrete Form hänge vom jeweiligen Partner und den Rahmenbedingungen ab. Zum Mercedes-Werk ⁠in Ludwigsfelde, das KNDS im Visier haben soll, wollte er sich nicht äußern

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Olaf Brenner.Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)