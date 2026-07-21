Preise für Schwimmbad-Besuch steigen überdurchschnittlich

Berlin, 21. ⁠Jul (Reuters) - Der als willkommene Abkühlung bei Sommerhitze beliebte Schwimmbadbesuch hat sich in Deutschland überdurchschnittlich verteuert. Im Juni kostete der Eintritt 3,6 Prozent mehr als ‌ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen ⁠in diesem ⁠Zeitraum nur um 2,3 Prozent.

Dafür ist die Ausrüstung für den Besuch eines Freibades oder eines Hallenbades teils günstiger geworden. Sonnenschirme etwa waren um 0,7 Prozent günstiger zu haben als im ‌Juni 2025. Sport- oder Badebekleidung für ‌Damen kostete 1,1 Prozent weniger, die für Herren sogar 1,7 Prozent weniger.

Der Weg zum Freibadvergnügen ist ⁠in Deutschland unterschiedlich weit: Das nächste Natur- oder Freibad ‌ist mit dem Auto ⁠im Durchschnitt in zehn Minuten zu erreichen, wie der Deutschlandatlas für das Jahr 2024 zeigt. In einzelnen ländlichen Regionen hingegen müssen mehr ‌als 20 Minuten ⁠mit dem Auto eingeplant werden, ⁠betonten die Statistiker. Darunter fallen wenig besiedelte Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, im nördlichen Sachsen-Anhalt und Teile von Rheinland-Pfalz.

Insgesamt gibt es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Deutschland gut 2800 Freibadangebote und knapp 600 Naturbäder. Außerdem werden noch knapp 2800 reine Hallenbäder gezählt.

(Bericht ⁠von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)