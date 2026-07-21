ProSiebenSat.1 und ZDF starten Streaming-Kooperation

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MÜNCHEN/MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF und die Sendergruppe ProSiebenSat.1 bauen ihre Zusammenarbeit im Streaminggeschäft aus. Die Unternehmen haben eine Vereinbarung geschlossen, wonach ausgewählte Inhalte aus dem Streaming-Angebot des ZDF künftig auch auf der Plattform Joyn verfügbar sein sollen. Der operative Start sei für das vierte Quartal 2026 geplant, teilten die Unternehmen mit.

Bislang können Nutzer auf Joyn bereits die linearen ZDF-Fernsehprogramme live verfolgen. Künftig sollen dort zusätzlich Inhalte auf Abruf angeboten werden. Dazu zählen nach Angaben der Unternehmen Nachrichten, Dokumentationen, Kultur-, Factual- und Unterhaltungsangebote des ZDF.

Ausbau der Zusammenarbeit

Nach Angaben der Unternehmen soll die Kooperation den Zugang zu Medieninhalten vereinfachen und zugleich einen Beitrag zu einer vielfältigen Medienlandschaft leisten. ProSiebenSat.1-Managerin Nicole Agudo Berbel sprach von einem "starken, zukunftsweisenden Signal" für das duale Mediensystem. Die Zusammenarbeit zeige, wie öffentlich-rechtliche und private Medienunternehmen gemeinsam auf den digitalen Wettbewerb reagieren könnten.

Auch das ZDF sieht in der Vereinbarung eine Möglichkeit, seine Inhalte einem größeren Publikum zugänglich zu machen. ZDF-Audience-Direktor Florian Kumb erklärte, die Auffindbarkeit öffentlich-rechtlicher journalistischer Angebote im digitalen Raum werde dadurch gestärkt.

Die nun vereinbarte Zusammenarbeit knüpft an das im neuen Medienstaatsvertrag verankerte Ziel an, Kooperationen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medienanbietern zu erleichtern. Dadurch sollen deutsche Medienangebote im Wettbewerb mit internationalen Plattformen wie Netflix oder YouTube gestärkt werden./svv/DP/jha

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