ROUNDUP: Jordanien und Bahrain wehren erneut iranische Angriffe ab

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien und Bahrain haben nach eigenen Angaben erneut iranische Angriffe abgewehrt. In der Nacht und am Morgen seien fünf aus dem Iran abgefeuerte Drohnen abgefangen worden, teilten die jordanischen Streitkräfte mit. Verletzte oder Sachschäden habe es nicht gegeben.

Auch Bahrain meldete erneut iranischen Beschuss. Die Luftverteidigung habe mehrere aus Iran kommende Flugkörper abgefangen, teilte das Militär in Bahrain mit. Die Streitkräfte warfen dem Iran vor, gezielt Zivilisten und zivile Einrichtungen im Königreich anzugreifen. Alle Einheiten befänden sich in höchster Alarmbereitschaft.

Die USA attackieren seit Tagen wieder Ziele im Iran, während Teheran Vergeltungsangriffe auf Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region durchführt. In Jordanien sind wie in den Golfstaaten US-Soldaten stationiert./arj/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Straße von Hormus
Iran: Vermittler machen Vorschläge für Verhandlungen mit USAgestern, 08:21 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Schwere Vorwürfe gegen China
Trumps Rede an die Nation: Iran-Krieg kaum erwähnt17. Juli · dpa-AFX
Trumps Rede an die Nation: Iran-Krieg kaum erwähnt
Huthi-Miliz: Bereit für 'alle Optionen'gestern, 13:34 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen