Salesforce: Warum der Chart stärker warnt als Goldman

Was bewegt die Aktie?

Morgan Stanley hat Salesforce von Overweight auf Equal Weight abgestuft. Das Kursziel fällt von 287 auf 185 Dollar. Die Aktie verliert vorbörslich rund drei Prozent und gibt damit die Gewinne des Vortags wieder ab.

Die Abstufung trifft einen Software-Sektor, der erneut unter KI-Fragen leidet. Bei Salesforce steht besonders Agentforce im Fokus. Das Produkt liefert zwar KI-Fantasie, doch der Markt verlangt inzwischen sichtbare Buchungen und Wachstum.

Goldman Sachs bewertet die Lage deutlich optimistischer. Die Bank hält am Kaufrating fest und erwartet schon im dritten Quartal eine kräftige Beschleunigung bei Buchungen und Wachstum. Besonders die steigende Nutzung von KI-Agenten in Slack gilt dort als Beleg für weiteres Potenzial.

Charttechnik

Der Kurs lag zuletzt bei 173,80 Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 34 Prozent verloren.

Der Abwärtstrend bleibt klar sichtbar. Solange der Kurs keine neue Stärke zeigt, dominiert der Chart die positiven Argumente aus einzelnen Analystenkommentaren.

Martins Einschätzung

Salesforce bleibt ein schwieriger Wert. Die KI-Story kann funktionieren, aber die Aktie braucht dafür bessere Buchungen und einen Trendwechsel im Chart. Bis dahin bleibt Zurückhaltung sinnvoll.