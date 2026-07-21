Selenskyj entlässt Oberbefehlshaber Syrskyj
dpa-AFX · Uhr
KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach tagelangem Druck von Demonstranten Armeechef Olexander Syrskyj entlassen. Neuer Oberbefehlshaber werde Mychajlo Drapatyj, teilte Selenskyj auf Telegram mit./mau/DP/he
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