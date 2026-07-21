Swatch sieht nach Gewinneinbruch Zeichen der Besserung

Frankfurt, 21. ⁠Jul (Reuters) - Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch hat im ersten Halbjahr erneut einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das Betriebsergebnis (Ebit) brach um 23,5 Prozent auf 52 Millionen Franken ein und sei neben dem starken ‌Franken auch durch die bewusste Entscheidung belastet worden, Produktionskapazitäten und Arbeitsplätze ohne Kurzarbeit zu erhalten, teilte Swatch am Dienstag ⁠mit. Hoffnung ⁠gab die Umsatzentwicklung: Dank der Nachfrage in allen Preissegmenten kletterte der Umsatz auf 3,12 Milliarden Franken - ein Anstieg von zwei Prozent, währungsbereinigt sogar ein Plus von 8,5 Prozent. Dazu hätten das breite Markenportfolio, neue Produkte und die ‌verbesserte Effizienz im Einzelhandelsgeschäft beigetragen, erklärte ‌Swatch.

Der Konzern, zu dem auch Luxusuhren-Marken wie Omega, Breguet und Blancpain gehören, leidet schon länger unter dem starken Franken, der Schweizer ⁠Produkte im Ausland verteuert. Doch immerhin habe sich Swatch besser ‌entwickelt als die gesamten Exporte ⁠der Schweizer Uhrenbranche, die im ersten Halbjahr um 0,7 Prozent schrumpften, rechnete Swatch vor.

Für das zweite Halbjahr erwartet der Uhrenhersteller Besserung: Im Mai und Juni habe ‌sich das Umsatzwachstum währungsbereinigt auf ⁠13,1 Prozent beschleunigt, was eine ⁠bessere Auslastung der Produktion ermögliche. Die operative Umsatzrendite habe sich in diesen beiden Monaten auf 8,6 Prozent verbessert. "Das deutet auf ein anhaltendes Wachstum und eine verbesserte Rentabilität in der zweiten Hälfte des Jahres hin." In den ersten sechs Monaten war die operative Marge auf 1,7 Prozent von 2,2 Prozent im Vorjahreszeitraum geschrumpft.

(Bericht von Sabine Wollrab, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)