TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 09:00 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung 12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen 22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024 GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel PHL: Fortsetzung des Gipfeltreffens der Außenminister der Asean-Staaten Als internationale Gäste werden unter anderem die Außenminister der USA, Russlands und Chinas, Marco Rubio, Sergej Lawrow und Wang Yi, erwartet.

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