TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juli 2026

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Juli

 
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen
06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen
07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen
07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen
09:00 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen
11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung
12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen
17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen
22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen
22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen
22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen
FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26

SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024

GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli 

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

PHL: Fortsetzung des Gipfeltreffens der Außenminister der Asean-Staaten
Als internationale Gäste werden unter anderem die Außenminister der USA, Russlands und Chinas, Marco Rubio, Sergej Lawrow und Wang Yi, erwartet.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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