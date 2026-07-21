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Taiwan Semi: Höhere Chip-Preise sind ein starkes Signal

onvista · Uhr

Taiwan Semi ist gefragt. Gerüchte über Preiserhöhungen und höhere Investitionen zeigen, dass die Nachfrage nach modernster Chipfertigung robust bleibt.

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Was bewegt die Aktie?

Taiwan Semi soll für 2027 Preisanhebungen von rund zehn Prozent über die gesamte Produktpalette planen. Das wäre ein klares Signal für Preissetzungsmacht. Ein Unternehmen kann solche Erhöhungen nur durchsetzen, wenn die Nachfrage stark genug bleibt.

Parallel hebt Taiwan Semi die Investitionspläne deutlich an. Ursprünglich waren für das laufende Jahr 52 bis 58 Milliarden Dollar vorgesehen. Nun sollen es 60 bis 64 Milliarden Dollar werden. Besonders die Zwei-Nanometer-Technologie soll stärker hochgefahren werden.

Die höheren Preise können einen großen Teil der zusätzlichen Investitionen absichern. Genau das macht die Nachricht wichtig: Taiwan Semi investiert aggressiver und kann gleichzeitig höhere Preise verlangen.

Charttechnik

Die Aktie zeigt Anzeichen einer Bodenbildung. Die Bewertung unterstützt dieses Bild. Das erwartete Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 18,8 und damit unter dem Marktdurchschnitt. Das PEG-Verhältnis liegt bei 0,6.

Martins Einschätzung

Taiwan Semi bleibt in der Chip-Wertschöpfungskette zentral. Ob Nvidia mit Grafikprozessoren, Google mit TPUs oder andere Anbieter das Rennen machen, ein großer Teil der Produktion läuft weiter über Taiwan Semi. Die geplanten Preiserhöhungen bestätigen die Stärke des Geschäftsmodells.

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TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)

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