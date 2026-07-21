Trading-Chance 10yr T-Notes: Stärkster Monat steht bevor

Good to know about: 10yr T-Notes

Die 10yr T-Notes (USA) gehören zu den bedeutendsten Finanzinstrumenten der Weltmarktgeschichte, da sie weltweit als zentraler Maßstab für risikofreie Verzinsung, Bauzinsen und Unternehmenskredite herangezogen werden. Diese Schuldverschreibungen mit zehnjähriger Laufzeit bilden das Rückgrat des globalen Kapitalmarkts und reflektieren fortlaufend die Erwartungen der Investoren an das zukünftige Wirtschaftswachstum sowie die Inflation.

Unter den ausländischen Staaten nimmt Japan seit Jahren unangefochten die Spitzenposition als größter Gläubiger ein, eng gefolgt vom Vereinigten Königreich und China. Während britische und europäische Finanzakteure ihre Bestände an den papierenen Schuldtiteln in den vergangenen Jahren spürbar aufgestockt haben, verringert China sein Portfolio im Rahmen geopolitischer Diversifizierung und zur Stützung der eigenen Währung schrittweise.

Zentralbanken weltweit spielen bei der Nachfrage eine Doppelrolle: Einerseits halten ausländische Währungsbehörden die Papiere in großem Umfang als hochliquide Reservemittel, um bei Währungsschwankungen eingreifen zu können. Andererseits nimmt die US-Notenbank Federal Reserve direkten Einfluss auf deren Wertentwicklung. Wenn die Fed im Rahmen von Anleihekaufprogrammen als Großkäufer am Markt auftritt, steigen die Kurse der Wertpapiere, was im Gegenzug deren effektive Rendite senkt. Umgekehrt führt ein Abbau der Zentralbankbilanz zu einem größeren Angebot am freien Markt und setzt die Marktzinsen unter Aufwärtsdruck.

Zusätzlich wirken zahlreiche makroökonomische Kräfte auf die Preisbildung ein. Allen voran bestimmt die Inflationserwartung die von Anlegern geforderte Verzinsung, da eine hohe Geldentwertung den realen Ertrag fester Zinszahlungen schmälert. Zudem beeinflussen Konjunkturdaten, die Zinspolitik der Notenbanken sowie das kontinuierlich hohe Emissionsvolumen des US-Finanzministeriums zur Deckung des amerikanischen Staatsdefizits das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. In Phasen erhöhter Marktunsicherheit oder geopolitischer Krisen steuern globale Investoren diese Staatsanleihen zudem bevorzugt als „sicheren Hafen“ an, was regelmäßig zu schlagartigen Nachfrageschüben und sinkenden Renditen führt.

Saisonal stärkster Monat voraus

Bei den 10yr T-Notes war der August-Effekt in den jüngsten 10 Jahren moderater ausgeprägt, doch selbst hier wurde die typische Stärke deutlich. Entsprechend sind in dem Ferienmonat, in dem auch eher unsichere Aktienmärkte zu beobachten waren, die Anleihen verschiedener Laufzeiten üblicherweise gesucht. Ob das auch in diesem Jahr so sein wird, werden wir schon bald wissen.

CoT-Report: Bullishe Ausgangslage mit deutlichem Potenzial (mittelfristig)

Zunächst betrachten wir die Netto-Position der eigentlich unbedeutenden Kleinspekulanten (blau). Wie wir bereits in vorangegangenen Analysen erklärten taugt die Betrachtung der „Small Specs“ primär als Kontraindikator, was das Sentiment anbelangt. Die aktuelle Netto-Position ist nahe am Drei-Jahres-Tief. Die Kleinspekulanten sind also vergleichweise negativ gestimmt, was im Sinne eines Kontraindikators eher Erholungspotenzial für die 10yr T-Notes indiziert.

Quelle: www.barchart.com

Kommen wir nun zu den wirklich wichtigen Marktakteuren: den Commercials (rote Linie). Sie haben derzeit die dritthöchste Netto-Position der letzten 20 Jahre. Das ist mittelfristig absolut bullish und lässt erhebliches Potenzial zur Oberseite antizipieren.

Wichtig ist aber, dass wir uns bewusst machen, dass der Kurs erst nachhaltig gen Norden zieht, wenn die Netto-Position der kommerziellen Marktteilnehmer zu sinken beginnt. Denn dann kaufen naturgemäß die Large Specs (Fonds), die sich klassisch konträr zu den Commercials verhalten.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Ähnlich wie beim T-Bond sprechen hier ebenfalls Saisonalität und CoT-Daten für steigende Notierungen. Wobei die CoT-Daten weniger ein Timing-Instrument sind, sondern vielmehr mittel- bis langfristige Aussagekraft hinsichtlich der Richtung und des Potenzials haben. Ein für diese Trading-Gelegenheit passendes Produkt haben wir ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf 10yr T-Notes

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 101,673. Bei einem aktuellen Preis von 109 Zählern entspricht das einem Hebel von 14,67. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PC8L6L.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 105

Unterstützungen: 110

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf 10yr T-Notes

Basiswert 10yr T-Notes WKN PC8L6L ISIN DE000PC8L6L1 Basispreis 101,673 K.O.-Schwelle 101,673 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 14,67 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.