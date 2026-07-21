Nutzfahrzeug-Aktie

Traton: 38 Euro sind jetzt die entscheidende Marke

onvista · Uhr

Traton profitiert von einer Hochstufung durch Kepler und legt um rund zwei Prozent zu. Das neue Kursziel von 37 Euro liegt aber nur knapp über dem aktuellen Niveau.

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Was bewegt die Aktie?

Kepler hat Traton von Reduce auf Hold hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 37 Euro angehoben. Die neue Marke liegt ziemlich genau im Bereich der jüngsten Hochs. Damit traut Kepler der Aktie eine Erholung bis an den Widerstand zu, sieht aber kaum Spielraum darüber hinaus.

Die Analysten bewerten Lieferketten und Preisniveaus etwas optimistischer. Diese Entspannung stützt die Margenerwartungen. Entscheidend bleiben aber Auftragseingang, Auslieferungen und die weitere Margenentwicklung.

Der Durchschnitt der Kursziele liegt etwa bei 36 Euro. Damit preist der Markt schon viel von der verbesserten Lage ein. Daimler Truck bietet aus Analystensicht etwas mehr Aufholpotenzial, Traton zeigt im Vergleich aber die stärkere relative Kursentwicklung.

Charttechnik

Die wichtigste Zone liegt zwischen 37 und 38,50 Euro. Dort trifft die Aktie auf einen starken Widerstand. Ein Ausbruch über diesen Bereich und über das letzte Zwischenhoch würde das Chartbild deutlich verbessern.

Auf der Unterseite stützt eine saubere Trendlinie. Solange sie hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Ohne Ausbruch über 38,50 Euro bleibt das Potenzial aber begrenzt.

Martins Einschätzung

Traton bleibt die stärkere Aktie im Vergleich zu Daimler Truck. Für neue Dynamik braucht der Kurs aber einen klaren Ausbruch über 38,50 Euro. Bis dahin passt das Kepler-Kursziel gut zur charttechnischen Lage.

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