Trump schließt Festnahme Netanjahus in den USA aus

20. ⁠Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine Festnahme des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei einem Besuch in den ‌USA ausgeschlossen. Der Regierungschef werde dort auf keinen Fall verhaftet, erklärte ⁠Trump ⁠am Montag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hatte in einem am Samstag ausgestrahlten Video-Podcast der "New ‌York Times" gesagt, ‌die Rechtsabteilung der Stadt prüfe ein solches Vorgehen. Mamdani bezeichnete Netanjahu als ⁠Kriegsverbrecher, der vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ‌in Den ⁠Haag gehöre.

Netanjahu reist traditionell im September zur UN-Vollversammlung nach New York. Der IStGH hat gegen ‌ihn einen ⁠Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ⁠im Gazastreifen erlassen. Israel weist die Zuständigkeit des Gerichts zurück und bestreitet die Vorwürfe.

(Bericht von Christian Martinez und Doina ChiacuBearbeitet von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)