TSMC erhöht Preise, Oracle-Rating-Probleme, Micron-Rückkäufe

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Oracle: Ratingdruck trifft auf KI-Offensive

Die Bonitätsabstufung bringt eine milliardenschwere Verpflichtung rund um das geplante Rechenzentrum in Wisconsin ins Spiel. Gleichzeitig bleibt Mizuho optimistisch und sieht erhebliche Chancen durch neue Kapazitäten. Wie angespannt ist Oracles finanzielle Lage wirklich?

Micron: Rückkäufe als unterschätzter Kurstreiber?

Der Speicherhersteller profitiert von knappen Kapazitäten und einer weiterhin hohen Nachfrage. Gleichzeitig könnte sich bei den Aktienrückkäufen bald neuer Spielraum ergeben. Wird die Kapitalrückführung zum nächsten wichtigen Baustein der Micron-Story?

TSMC: Höhere Preise für die Chipfertigung

Der weltgrößte Auftragsfertiger plant Berichten zufolge deutliche Preiserhöhungen ab 2027. Entscheidend wird sein, ob TSMC damit steigende Kosten auffangen und seine starke Margenposition trotz des gewaltigen Kapazitätsausbaus sichern kann.