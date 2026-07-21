Verbesserung der Margen

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Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Verbesserung der Margen

21.07.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

  • EBIT-Marge: 13,2%, Anstieg um 90 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr
  • Konzerngewinn: CHF 542 Mio., 10,2% des Umsatzes
  • Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit: CHF 617 Mio.
  • Ausblick 2026 bestätigt

Im ersten Halbjahr 2026 erreichten der Auftragseingang und der Umsatz CHF 5 794 Mio. bzw. CHF 5 329 Mio., was einem Anstieg in Lokalwährungen von 2,9% bzw. 1,4% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 706 Mio., was einer EBIT-Marge von 13,2% entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,5%. Der Konzerngewinn wuchs auf
CHF 542 Mio., was einer Konzerngewinnmarge von 10,2% entspricht. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 617 Mio.

Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

Mehr Informationen
Katherine Lee | Head of External Communications
Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99
katherine.lee@schindler.com

Lars Brorson | Head of Investor Relations
Phone +41 414 45 40 36 | Mobile +41 79 543 38 74
lars.brorson@schindler.com

Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Schweiz

Tel. +41 41 445 32 32
corporate.communications@schindler.com
group.schindler.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schindler Holding AG
Zugerstrasse 13
6060 Ebikon
Schweiz
Telefon:+41414453060
E-Mail:corporate.communications@schindler.com
Internet:www.schindler.com
ISIN:CH0024638212, CH0024638196
Valorennummer:002463821
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2368916
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