Wadephul besucht nigerianische Wirtschaftsmetropole Lagos

LAGOS (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist an diesem Dienstag von Mauretanien aus nach Nigeria, seine zweite Station einer dreiteiligen Afrikareise. In der Wirtschaftsmetropole Lagos will der CDU-Politiker mit nigerianischen Wirtschaftsvertretern und Influencerinnen und Influencern zusammenkommen. Politische Termine in dem mit mehr als 240 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Staat Afrikas sind erst am Mittwoch in der Hauptstadt Abuja geplant. Am Donnerstag will Wadephul Südafrika besuchen.

Der Minister wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Es soll auch darum gehen, welche Chancen es für deutsche Unternehmen gibt und wie mehr Wohlstand durch private Investitionen in den afrikanischen Ländern geschaffen werden kann. Nigeria ist Afrikas größter Ölproduzent und lebt zu einem großen Teil durch Einnahmen aus dem Export von Rohöl.

Dennoch kämpfen viele Menschen mit Armut, hoher Inflation und einer schwachen Infrastruktur. Viele Nigerianer suchen ihr Glück in anderen Landesteilen oder im Ausland. Einer repräsentativen Umfrage von 2024 zufolge haben mehr als die Hälfte aller Nigerianer über Auswanderung nachgedacht./bk/DP/jha