Warner Bros: Großdeal gerät vorerst ins Stocken

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Ein Gericht bremst die geplante Übernahme zunächst aus – entschieden ist der Fall damit aber noch nicht.



Bei Warner Bros. Discovery ist zu Wochenbeginn ein wichtiges Übernahmethema in den Vordergrund gerückt. Ein US-Bundesgericht hat die geplante Übernahme durch Paramount Skydance im Volumen von rund 110 Mrd. USD zunächst für etwa 14 Tage gestoppt. Auslöser ist eine Klage von Kalifornien und elf weiteren US-Bundesstaaten, die in dem Zusammenschluss ein mögliches Risiko für den Wettbewerb im Film- und TV-Markt sehen.



Im Mittelpunkt der Kritik steht, dass zwei große Anbieter von Filmvertrieb und Kabelinhalten zusammengeführt würden. Die Kläger argumentieren, dies könnte den Wettbewerb abschwächen und sich langfristig auf Preise, Inhalte und Auswahl auswirken. Das Gericht hielt diese Bedenken offenbar für gewichtig genug, um den Vollzug des Deals vorerst auszusetzen. Im Fokus steht nun die für den 3. August angesetzte Anhörung, bei der über das weitere Vorgehen entschieden werden soll.







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Quelle: HSBC



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