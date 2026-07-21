Wienerberger verdient im zweiten Quartal weniger und kappt Prognose

Wien, 21. ⁠Jul (Reuters) - Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat im zweiten Quartal wegen der anhaltenden Flaute im Wohnungsneubau einen Gewinnrückgang verzeichnet und seine Jahresziele gekappt. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank von ‌April bis Juni auf 230 Millionen Euro von 253 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Dienstag ⁠mitteilte. Der ⁠Umsatz stieg dagegen um 13 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management nun mit einem operativen Ergebnis von rund 700 Millionen Euro. Ursprünglich war ein Ebitda von über 800 ‌Millionen Euro angepeilt worden. Die schwache ‌Entwicklung im Neubaugeschäft, insbesondere in den USA, Kanada und Großbritannien, dürfte das Ergebnis im Gesamtjahr um etwa 100 Millionen ⁠Euro belasten.

Dass der Umsatz im zweiten Quartal dennoch zulegte, ‌verdankt der Konzern organischem Wachstum ⁠sowie Zukäufen. Wienerberger baut sein Geschäft seit einiger Zeit um, um die Abhängigkeit vom zyklischen Wohnungsneubau zu verringern. Der Fokus liegt verstärkt auf den ‌Bereichen Infrastruktur und Renovierung, ⁠die inzwischen mehr als 60 ⁠Prozent der Erlöse ausmachen. Jüngste Übernahmen wie der Kauf des italienischen Fliesenherstellers Italcer oder des Dachspezialisten Terreal stützen diese Strategie. Konzernchef Heimo Scheuch erklärte, das erste Halbjahr sei herausfordernder gewesen als zu Jahresbeginn erwartet, da die erhoffte Erholung im Neubau in mehreren Schlüsselmärkten ausgeblieben sei.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)