WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 4. August

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 09:00 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung 12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen 22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024 GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel PHL: Fortsetzung des Gipfeltreffens der Außenminister der Asean-Staaten Als internationale Gäste werden unter anderem die Außenminister der USA, Russlands und Chinas, Marco Rubio, Sergej Lawrow und Wang Yi, erwartet. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/26 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Argenx, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (9.30 Investor- und Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q2-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Traton SE, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: 3i Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz 08:30 USA: UPS, Q2-Zahlen 09:00 DEU: Flatexdegiro, Pressekonferenz (10.00 Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 12:00 USA: Comcast, Q2-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen 12:55 USA: RTX, Q2-Zahlen 13:00 USA: Blackstone, Q2-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen 13:30 USA: American Airlines, Q2-Zahlen 13:30 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen 14:00 USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen 17:50 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Intel, Q2-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz) 22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: MWB Wertpapierhandelshaus, Hauptversammlung USA: PG&E, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Geschäftsklima 7/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 6/26 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 6/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Aufwendungen, Einnahmen und Reinerträge von Arzt-, Zahnarzt- und psychotherapeutischen Praxen (Kostenstruktur im medizinischen Bereich), Jahr 2024 08:00 DEU: Destatis: Qualität der Arbeit: Überlange Arbeitszeiten, unfreiwillige Teilzeit, Jahr 2025 08:00 DEU: Destatis: Alleinerziehende: Zahl, Geschlecht, Alter der Kinder, Erwerbstätigkeit, Armutsgefährdung, 2015-2025 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems zu Status des Windenergieausbaus an Land, Berlin IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen Group, Q2-Zahlen (9.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Securitas, Q2-Zahlen 08:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/26 08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/26 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/26 08:00 DEU: NIM-Konsumklima 8/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/26 09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 7/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 6/26 SONSTIGE TERMINE IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen 17:45 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen 17:50 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Industriegewinne 6/26 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/26 (endgültig) 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 7/26 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/26 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (vorläufig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen (10.00 Conference Call) 07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen 11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen 13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen 13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen 13:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen 13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen 13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 USA: Linde, Hauptversammlung 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen 22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26 14:15 USA: ADP-Index 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe 11:00 DEU: «Zukunftstag Nutzfahrzuge 2026» mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) auf dem Dekra Lausitzring EU(R: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz) 06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen 07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen 12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen 17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call) 18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Halbjahreszahlen ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen USA: Fortinet, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig) 11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh) SONSTIGE TERMINE IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch) 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen 07:45 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 INT: LSE, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen 18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen 22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen 22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen PRT: EDP, Halbjahreszahlen USA: KKR & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26 07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26 08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26 09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab) 10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig) 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26 11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26 11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26 14:30 USA: Realeinkommen 6/26 14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26 14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 SCO: Natwest, Halbjahreszahlen 12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen 12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Eaton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26 10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig) DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Loews, Q2-Zahlen USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen USA: Palantir, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen USA: SpaceX, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26 14:30 USA: Handelsbilanz 6/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg ---------------------------------------------------------------------------------------

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