Workday: Wieso das Downgrade trotz billiger Aktie belastet

Was bewegt die Aktie?

Workday hat sich zuletzt nach einem starken Kursrückgang stabilisiert. Vom Dreijahreshoch bei 311 Dollar fiel die Aktie zeitweise bis auf 110 Dollar. Die Erholung lief nun in einen Widerstandsbereich hinein.

Genau dort kam die Abstufung durch Morgan Stanley. Das Kursziel sinkt von 185 auf 145 Dollar. Die Begründung trifft den Kern der Software-Debatte: Das Wachstum im Kerngeschäft schwächt sich ab, gleichzeitig bleiben Fragen zur KI-Monetarisierung und zu möglicher KI-Konkurrenz offen.

Die Bewertung wirkt auf den ersten Blick günstig. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 13,3. Das PEG-Verhältnis von 0,6 berücksichtigt die erwarteten Wachstumsraten der nächsten fünf Jahre und liegt deutlich unter dem fairen Wert von eins. Diese niedrige Bewertung erhöht die Chance auf eine Bodenbildung, nimmt aber die operative Unsicherheit nicht aus der Aktie.

Charttechnik

Die Aktie pendelt seit längerer Zeit in einer Seitwärtsrange. Nach dem Downgrade steigt die Gefahr, dass der Kurs wieder in Richtung 130 bis 120 Dollar fällt.

Ein nachhaltiger Ausbruch über den jüngsten Widerstandsbereich würde das Bild verbessern. Solange der Kurs dort scheitert, bleibt die Aktie anfällig für weitere Rückschläge.

Martins Einschätzung

Workday ist billig geworden, aber billig allein reicht in diesem Markt nicht. Solange KI-Monetarisierung und Kerngeschäft keine neue Dynamik zeigen, bleibt die Aktie trotz PEG-Verhältnis von 0,6 ein schwieriges Setup.