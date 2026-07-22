3M: Warum die Prognoseanhebung den Kurssprung stützt

Was bewegt die Aktie?

3M steigerte den Umsatz um sechs Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar. Das lag rund 100 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie stieg um elf Prozent auf 2,40 Dollar und übertraf die Erwartungen um 15 Cent. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich auf 24,9 Prozent.

Nach dem starken ersten Halbjahr hebt 3M die Prognose an. Der Umsatz soll im laufenden Jahr um mehr als 4,5 Prozent wachsen, während Analysten zuvor nur etwa 3,6 Prozent erwartet hatten.

Die operative Marge soll um 70 bis 80 Basispunkte steigen. Besonders wichtig ist der Gewinn je Aktie: Statt 8,50 bis 8,70 Dollar erwartet 3M nun 8,80 bis 8,95 Dollar. Die Mitte der neuen Spanne liegt rund zehn Cent über dem Analystenkonsens.

Zusätzliche Wachstumschancen sieht 3M bei KI-Infrastruktur und Rechenzentren. Das Unternehmen positioniert sich dort als Zulieferer. Außerdem wurde ein langfristiger Vertrag mit Airbus über Isolierungstechnologien für Flugzeuge geschlossen.

Risiken bleiben vorhanden. Der rechtliche Überhang aus der PFAS-Produktion kann weiter belasten. Auch die geopolitische Lage im Nahen Osten kann Lieferketten stören, direkte Umsätze in der Region spielen für 3M aber nur eine begrenzte Rolle.

Charttechnik

Die Aktie sprang mit einem deutlichen Gap nach oben und lief schnell in den Bereich des Jahreshochs. Dieses lag bei 177 Dollar, das Hoch der Bewegung bei etwa 176 Dollar. Auch wenn das Gap noch geschlossen werden kann, bleibt das Bild positiv. Das höchste Handelsvolumen seit Jahresbeginn bestätigt die Bewegung.

Martins Einschätzung

3M eignet sich als interessante Beimischung, wenn das Portfolio etwas weniger Marktschwankung vertragen soll. Die Zahlen, der Ausblick und die neue KI-Infrastruktur-Fantasie sprechen für weiter steigende Kurse.