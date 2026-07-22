Was bewegt die Aktie?

Airbus strebt bis 2029 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von zwölf bis 13 Milliarden Euro an. Die Prognose für 2026 bleibt unverändert. Zusätzlich bestätigt der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro, das über die nächsten drei Jahre laufen soll.

Die Planung enthält mehrere Annahmen. Airbus rechnet mit einem stabilen Handelsumfeld, keinen zusätzlichen Lieferketten-Problemen und einem Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,22. Der aktuelle Wechselkurs von etwa 1,14 liegt deutlich darunter.

Damit setzt Airbus auf einen schwächeren Dollar beziehungsweise einen stärkeren Euro. Diese Annahme bleibt ein Unsicherheitsfaktor, ebenso wie die weitere Entwicklung im globalen Handel.

Operativ setzt Airbus weiter auf profitables Wachstum. Umsatz und Profitabilität sollen steigen. Die Aktie ist mit einem erwarteten Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 25 allerdings nicht mehr günstig. Der Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt eher bei etwa 22.

Für das laufende Jahr wird ein Wachstum von elf Prozent erwartet, für das kommende Jahr 15 Prozent. Das passt zur Bewertung, lässt aber wenig Raum für sehr hohe Kursziele.

JP Morgan hat das Kursziel von 240 auf 245 Euro erhöht. Berenberg bleibt vorsichtiger, hebt das Ziel nur von 190 auf 205 Euro an und bestätigt die Halten-Einstufung. Diese Zurückhaltung passt zur sportlichen Bewertung.

Charttechnik

Die letzten Hochs liegen bei 221 Euro. Die Aktie hat den Test alter Zwischenhochs genutzt und dynamisch nach oben gedreht. Aus der jüngsten Konsolidierung ergibt sich ein realistischer Zielbereich um 230 Euro. Höhere Projektionen in Richtung 270 bis 275 Euro sind charttechnisch möglich, wirken aktuell aber zu ambitioniert.

Martins Einschätzung

Airbus bleibt qualitativ stark, aber die Aktie ist kein Schnäppchen mehr. Der Bereich um 230 Euro ist als nächstes Ziel plausibel. Für deutlich höhere Kurse braucht es weitere operative Bestätigungen.