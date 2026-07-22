AKTIE IM FOKUS: Gea Group vorbörslich stark wegen erhöhter Jahresprognose

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach überraschend starken Quartalseckdaten erfreuen sich die Anleger der Gea Group am Mittwoch vorbörslich an einer anspruchsvolleren Jahresprognose. Die Titel des Maschinenbauers stiegen im Handel auf der Plattform Tradegate im Xetra-Vergleich um 4,5 Prozent. Im offiziellen Xetra-Handel winkt ihnen über der 61-Euro-Marke ein Hoch seit zwei Wochen.

2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Einem Händler zufolge ist dies eine positive Überraschung, auch wenn es bereits erfreuliche Aussagen im Rahmen eines Analysten-Briefings gegeben habe.

Mit Blick auf das zweite Quartal sahen Börsianer die Auftragseingänge, den Umsatz und das operative Ergebnis jeweils über den Erwartungen./tih/zb

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