Deutscher Aktienmarkt

Dax legt weiter zu - Iran-Krieg und Ölpreis bleiben im Blick

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Adobe.com/FilipB

Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Mittwoch mühsam weiter nach oben gearbeitet. In einem von anhaltender Unsicherheit in puncto Iran-Krieg geprägten Umfeld hatte der Leitindex seine jüngsten Gewinne um zwischenzeitlich ein Prozent ausgebaut, bis der Schwung wieder etwas nachließ.

Am frühen Nachmittag stand das Börsenbarometer noch 0,5 Prozent im Plus bei 25.147 Punkten und bewegte sich damit über der 21-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den kurzfristigen Trend.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 32.009 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben.

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