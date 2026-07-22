US-Chipkonzern

AMD steigt bei Anthropic ein - Startup kauft KI-Prozessoren

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

AMD investiert bis zu fünf Milliarden Dollar in den KI-Entwickler Anthropic. Im Gegenzug kauft Anthropic AMD-Hochleistungsprozessoren.

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Quelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Der US-Chipkonzern AMD und Anthropic haben ein milliardenschweres Überkreuz-Geschäft vereinbart. AMD kündigte am Mittwoch an, ‌sich mit bis zu fünf Milliarden Dollar an dem Entwickler von Künstlicher ⁠Intelligenz (KI) ⁠beteiligen zu wollen. Im Gegenzug werde der OpenAI-Rivale AMD-Hochleistungsprozessoren mit einem Gesamt-Energiebedarf von zwei Gigawatt kaufen.

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