ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Gea Group auf 69 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für die Lebensmittelindustrie sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Umsatz. Zudem hätten sich die Margen ausgeweitet./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT

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