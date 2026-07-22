ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Airbus auf 232 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 226 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese passten zu den gegenwärtigen Marktbedingungen, schrieb Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein fünf Milliarden Euro schwerer Aktienrückkauf sei derweil eine positive Überraschung des Flugzeugbauers./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Airbus
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchancegestern, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen