ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Airbus auf 232 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 226 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese passten zu den gegenwärtigen Marktbedingungen, schrieb Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein fünf Milliarden Euro schwerer Aktienrückkauf sei derweil eine positive Überraschung des Flugzeugbauers./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET
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