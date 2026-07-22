ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Santander auf 12 Euro - 'Halten'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Santander von 10,80 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen der Spanier für das zweite Quartal hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Philipp Häßler in einer Analyse vom Mittwoch. Santander bleibe auf Kurs. Häßler bevorzugt aktuell aber andere europäische Bankaktien./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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