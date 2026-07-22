ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Flatexdegiro auf 40 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Online-Broker habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob besonders den Nettogewinn hervor, den das Unternehmen ein weiteres Mal mit Blick auf das Gesamtjahr angehoben hat. Wie der Analyst sagte, impliziert sein neues Kursziel ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19, was angesichts der jüngsten Abschwächung des Kundenwachstums angemessen sei./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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