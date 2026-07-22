ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns habe unter seiner und der Schätzung des Marktes gelegen, schrieb Akash Gupta in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements deuteten jedoch darauf hin, dass die Phase schwacher Auftragseingänge nun hinter Alstom liegen sollte./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST