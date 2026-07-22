ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 245 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aussagen des Flugzeugbauers vom Vorabend hätten alles beinhaltet, was den Kurs der Aktien nach oben treiben sollte, schrieb David H Perry in einer Einschätzung am Mittwoch. So habe das Unternehmen erstmals seit 2013 mittelfristige Zielvorgaben verkündet. Hinzu kämen ein in der Tendenz über den Erwartungen liegendes Gewinnziel (bereinigtes Ebit) für 2029 sowie ein Aktienrückkauf, auch wenn dieser etwas geringer ausfalle als angenommen./rob/bek/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
JP Morgan
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Auto- und Industriezulieferers
Schaeffler an MDax-Spitze - UBS rät nicht mehr zum Verkauf16. Juli · dpa-AFX
Schaeffler an MDax-Spitze - UBS rät nicht mehr zum Verkauf
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchancegestern, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen