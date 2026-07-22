ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Nick Housden verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Nutzfahrzeug-Hersteller aufgrund angepasster Zollregelungen sowie höherer Absatzerwartungen in Nordamerika seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben habe. Housden rechnet nun mit einer steigenden Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:52 / EDT