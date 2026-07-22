Bei Galeria stehen 33 Warenhäuser auf der Kippe

Düsseldorf, 22. ⁠Jul (Reuters) - Der kriselnde Warenhauskonzern Galeria stellt 33 seiner noch insgesamt 83 Filialen zur Disposition. Für diese Häuser führe das Management Gespräche über Mietkonditionen und Anpassungen der Verkaufsflächen, teilte Galeria am ‌Mittwoch mit. Ziel der Verhandlungen sei es, für die 33 Warenhäuser - darunter Standorte in Hamburg, Berlin, München und Köln - rasch ⁠wirtschaftlich tragfähige ⁠Perspektiven zu erreichen. Für neun von ihnen würden bereits seit Monaten Gespräche geführt. Gelinge keine Lösung, könnten "konzeptionelle Anpassungen" die Folge sein - den betroffenen Häusern droht dann das Aus. Jeder Standort müsse profitabel arbeiten, unterstrich Galeria.

Galeria hatte sich zuletzt ‌eine neue Finanzierung bis 2029 gesichert, ‌mit der im Rücken der Warenhauskonzern weitere Sanierungsschritte einleiten will. "Die wirtschaftliche Grundlage der Neuausrichtung ist gelegt", hatte Finanzvorstand Norman Krotten gesagt. Bereits ⁠im kommenden Geschäftsjahr 2026/27 wolle der Warenhauskonzern im operativen Geschäft ‌schwarze Zahlen schreiben. Dabei wolle ⁠sich Galeria auf profitable Warenhäuser konzentrieren, das Sortiment schärfen und sich stärker auf lokale Kundschaft ausrichten.

Galeria-Miteigentümer Bernd Beetz hatte gesagt, nach der Kreditzusage könne es mit dem ‌Warenhausriesen weitergehen, doch bleibe ⁠die Lage angespannt. Jetzt müssten gemeinsam ⁠mit Politik und Vermietern Lösungen gefunden werden. Galeria habe eine Strategie, doch bleibe es unter "schwierigen Rahmenbedingungen ein sehr großer Kraftakt, diese umzusetzen".

Galeria verfügt nach eigenen Angaben noch über 83 Filialen in 70 Städten. Der Konzern war in der Vergangenheit mehrfach in die Insolvenz geschlittert. Ein US-Investor und Beetz hatten die Kette dann übernommen.

(Bericht von Matthias Inverardi, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)