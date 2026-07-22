Britische Inflation zum Amtsantritt von Burnham auf tiefstem Stand seit 2025

London, 22. ⁠Jul (Reuters) - Die britische Inflation hat sich im Juni überraschend stark abgeschwächt und verschafft dem neuen Premierminister Andy Burnham eine vorübergehende Atempause. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um ‌2,6 Prozent, nach 2,8 Prozent im Mai, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist der ⁠niedrigste Wert ⁠seit März 2025. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechneten lediglich mit einem Rückgang auf 2,7 Prozent.

Grund für die Entspannung waren vor allem gesunkene Benzinpreise infolge der vorübergehenden Deeskalation im Iran-Konflikt. "Ein Rückgang der Kraftstoffpreise, insbesondere bei Diesel, ‌hat die Inflation im Juni gedämpft", ‌sagte ONS-Chefökonom Grant Fitzner. Die Teuerung in Großbritannien lag damit unter der in den USA von 3,5 Prozent und der in ⁠der Euro-Zone von 2,8 Prozent. Die Bank of England (BoE) rechnet ‌jedoch damit, dass die Inflation ⁠im dritten Quartal wieder auf drei Prozent ansteigen könnte, da der Konflikt im Nahen Osten wieder aufgeflammt ist.

Anleger erwarten, dass die BoE ihren Leitzins in der ‌kommenden Woche bei 3,75 ⁠Prozent belassen wird. Die Daten ⁠stützten den vorsichtigen Ansatz der Notenbank, sagte Yael Selfin, Chefökonomin bei KPMG. Der zugrunde liegende Inflationsdruck sei in einem Umfeld schwacher Binnennachfrage relativ gedämpft. Der neue Premierminister Burnham, der seit Montag im Amt ist, hat bereits eine Senkung der Energiesteuer angekündigt. Zudem soll eine Obergrenze für Bustarife eingeführt werden, um die Lebenshaltungskosten zu drücken.

(Bericht von ⁠Suban Abdulla, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)