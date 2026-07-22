DAX® - Der Kursverlauf lässt die Bullen wieder hoffen
HSBC · Uhr
Der Kursverlauf lässt die Bullen wieder hoffen
Nach dem durchwachsenen Wochenauftakt hat der DAX® am Dienstag etwas mehr Fahrt aufgenommen und das kurzfristige Kaufsignal mit leichter Verzögerung doch noch umgesetzt. Auf eine freundliche Eröffnung folgte im Tagesverlauf gleich zweimal der Test des ersten Korrektur-Tiefs bei 24.830 Punkten, bevor es am Nachmittag mit Unterstützung der US-Börsen etwas deutlicher bergauf ging. Der Index beendete den Handel direkt auf dem Tageshoch bei 25.011 Punkten mit einem Kursplus von 0,7 Prozent. Damit wurde nicht nur die runde Marke von 25.000 Punkten geknackt, sondern auch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.892 Punkten) zurückerobert. Durch den Kursverlauf verbessern sich die Chancen, einen erneuten Angriff auf die jüngsten Hochs zu starten. Allerdings müssen die deutschen Standardwerte dafür ein ganzes Bündel an Widerständen aus dem Weg räumen. Das ist zunächst das Zwischenhoch der laufenden Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten. Darüber folgen dann das unverändert offene Abwärtsgap (25.465 zu 25.280 Punkte) sowie verschiedene Hoch- und Tiefpunkte seit Januar bei rund 25.500 Punkten. Auf der Unterseite bleibt das jüngste Zwischentief bei 24.548 Punkten die nächste potenzielle Auffanglinie.
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Nach dem durchwachsenen Wochenauftakt hat der DAX® am Dienstag etwas mehr Fahrt aufgenommen und das kurzfristige Kaufsignal mit leichter Verzögerung doch noch umgesetzt. Auf eine freundliche Eröffnung folgte im Tagesverlauf gleich zweimal der Test des ersten Korrektur-Tiefs bei 24.830 Punkten, bevor es am Nachmittag mit Unterstützung der US-Börsen etwas deutlicher bergauf ging. Der Index beendete den Handel direkt auf dem Tageshoch bei 25.011 Punkten mit einem Kursplus von 0,7 Prozent. Damit wurde nicht nur die runde Marke von 25.000 Punkten geknackt, sondern auch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.892 Punkten) zurückerobert. Durch den Kursverlauf verbessern sich die Chancen, einen erneuten Angriff auf die jüngsten Hochs zu starten. Allerdings müssen die deutschen Standardwerte dafür ein ganzes Bündel an Widerständen aus dem Weg räumen. Das ist zunächst das Zwischenhoch der laufenden Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten. Darüber folgen dann das unverändert offene Abwärtsgap (25.465 zu 25.280 Punkte) sowie verschiedene Hoch- und Tiefpunkte seit Januar bei rund 25.500 Punkten. Auf der Unterseite bleibt das jüngste Zwischentief bei 24.548 Punkten die nächste potenzielle Auffanglinie.
DAX® (Daily)
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: stock3²
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