DAX® - Der Kursverlauf lässt die Bullen wieder hoffen

Nach dem durchwachsenen Wochenauftakt hat der DAX® am Dienstag etwas mehr Fahrt aufgenommen und das kurzfristige Kaufsignal mit leichter Verzögerung doch noch umgesetzt. Auf eine freundliche Eröffnung folgte im Tagesverlauf gleich zweimal der Test des ersten Korrektur-Tiefs bei 24.830 Punkten, bevor es am Nachmittag mit Unterstützung der US-Börsen etwas deutlicher bergauf ging. Der Index beendete den Handel direkt auf dem Tageshoch bei 25.011 Punkten mit einem Kursplus von 0,7 Prozent. Damit wurde nicht nur die runde Marke von 25.000 Punkten geknackt, sondern auch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.892 Punkten) zurückerobert. Durch den Kursverlauf verbessern sich die Chancen, einen erneuten Angriff auf die jüngsten Hochs zu starten. Allerdings müssen die deutschen Standardwerte dafür ein ganzes Bündel an Widerständen aus dem Weg räumen. Das ist zunächst das Zwischenhoch der laufenden Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten. Darüber folgen dann das unverändert offene Abwärtsgap (25.465 zu 25.280 Punkte) sowie verschiedene Hoch- und Tiefpunkte seit Januar bei rund 25.500 Punkten. Auf der Unterseite bleibt das jüngste Zwischentief bei 24.548 Punkten die nächste potenzielle Auffanglinie.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.